LEPOTICE MOJA: Putinov grub rečnik uzburkao duhove, Amerikanci kažu da je tako otkrio svetu mračne kutke svoje duše

Predmet Putinovih primedbi? Sporazumi iz Minska, protokol o prekidu vatre koji su potpisale Ukrajina i Rusija 2015. i da li bi ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski mogao da ih se pridržava. Ali Putinov grubi jezik, a ne tehnički detalji primirja, izazvali su najviše klikova u Rusiji, piše CNN.

"Što se tiče sporazuma iz Minska, da li su oni živi i da li imaju perspektivu ili ne? rekao je Putin. "Verujem da jednostavno nema druge alternative. Ponavljam još jednom, u Kijevu ili kažu da će se povinovati, ili kažu da će to uništiti njihovu zemlju. Aktuelni predsednik je nedavno izjavio da mu se ne sviđa ni jedna tačka. ovih Minskih sporazuma. 'Sviđalo ti se to ili ne, to je tvoja dužnost, lepotice moja.' Oni moraju biti ispunjeni. Drugačije neće ići“.

Putin je još jednom pokazao svetu svoju dušu, ocenjuje američka mreža. Stav lidera Kremlja o sporazumu iz Minska nije nov. Ali njegov grubi jezik – obraćanje Zelenskom snishodljivim i rodnim jezikom – naterao je neke ruske novinare da se otvoreno zapitaju da li se predsednik, u suštini, grubo šalio.

Na pitanje da li te primedbe možda "nagoveštavaju seksualni podtekst“, portparol Kremlja Dmitrij Peskov dao je neutralan odgovor. "Predsednik je mislio da ako se država obavezala na određene obaveze, ako postoji potpis šefa države, onda te obaveze moraju biti ispunjene“, rekao je on.

Novinar je dalje pritiskao: Da li je Putin, možda, bio upoznat sa radom ruskog pank benda koji u jednoj od svojih pesama navodno imaa stih sličan Putinovom komentaru? Peskov je dao odlučno rekao "ne".

"Prilično sam uveren da Vladimir Putin nije upoznat sa radom ove grupe“, rekao je on. "I pretpostavljam da je možda u nekom trenutku ova grupa možda pozajmila tu [krilaticu] iz ruskog folklora", rekao je Peskov.

Folklor ili ne, ova primedba je ogolila Putinov nasilnički stav prema Ukrajini, koju je predsednik jasno stavio do znanja da ne vidi pravu zemlju. A takođe je i podsetila na neprikrivenu mizoginiju koja postoji i u Putinovoj politici i u njegovim javnim izjavama.

Za početak, priča o prisiljavanju "lepotica" da legnu i prihvate zlostavljanje dolazi od iste osobe koja je pre tačno pet godina dekriminalizovala oblike nasilja u porodici, piše CNN. Putin ovakve gadosti priča iznova i iznova, a navodno se olako odnosio i prema silovanju, dodaje američki medij.

Opake reči ruskog lidera se ponekad objašnjavaju kao neka vrsta narodnosti koja je predstava za domaću publiku, ali Putinov izbor glagola trpeti u njegovim primedbama u ponedeljak pokazuje ružan stav prema ulozi žene.

Upitan o Putinovim primedbama, Zelenski je preformulisao reči ruskog lidera na jeziku koji Putin razume. "Naravno, postoje neke stvari oko kojih ne možemo da se raspravljamo sa predsednikom Ruske Federacije“, rekao je Zelenski. "Ukrajina je lepotica. Što se tiče onog 'moja', to je malo preterivanje".

Osvrnuvši se na Putinov poziv da "sluša i trpi", Zelenski je dodao: "Mislim da je Ukrajina veoma strpljiva. Zato što je to mudrost. Mislim da je to važno ne samo za Ukrajinu, već i za celu Evropu“.

Ovo nije prvi put da Putin koristi takav jezik. Jedan od njegovih najpoznatijih citata datira iz 1999. godine, kada je još bio premijer, kada se zakleo da će slomiti čečenske separatiste, rekavši: "Ako su u toaletu, rasturićemo ih u poljskom WCu".

Isto važi i za sadašnju krizu. Kad odbaci diplomatski jezik, Putin govori onako kako ga vidimo, zaključuje CNN.

Kurir.rs