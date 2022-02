ŠTA SE KRIJE IZA PUTINOVIH REČI ZELENSKOM? Dok zapad smatra da je upotrebio GRUB REČNIK, analitičari previđaju pomirenje

Milisav Paić predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga i bivši ambasador i Vlade Radulović, vojni analitičar istakli su da se mogu naslutiti neki lajt momenti koji nagoveštavaju poboljšanje odnosa između Rusije i SAD-a.

- Francuska je oduvek želela da bude lider u Evropi. Iako je slabija ekonomski od Nemačke, ona ima tu prednost što je jedina stalna članica Saveta bezbednosti i redova EU. Ona je istorijski imala posebne odnose sa SSSR-om, a iz Napoleonovih ratova ima jedno istorijsko pamćenje u vezi sa Rusijom, a vezano je i za Krimski rat, jer je počelo tako što je Rusija bila našadnuta, a dva meseca kasnije Rusi su bili u Parizu - kaže Paić i dodaje:

- Francuska ima još jedan dopunski razlog svog angažovanja, a to je što je pod pritskom SAD-a i Velike Britanije rakinut veliki ugovor sa Australijom o prodaji 8 podmornica, kada je Francuska shvatila da ne može da veruje ni svojim najbližim saradnicima - kaže Milisav Paić u jutarnjem programu Kurir televizije.

On smatra da je ova situacija sa Rusijom usko povezana sa politikom SAD prema Kini.

- Ova situacija je jako usko povezana sa politikom SAD-a prema Kini. Ako bi Rusija popustila, to bi SAD doživele kao svoj trijumf, a to bi otvorilo mogućnosti Amerike ka centralnoj Aziji i opkoljavanju Kine. Od razrešenje ove situacije zavisiće prekomponovanje na globalnoj sceni - kaže Paić.

Vlade Radulović prokomentarisao je izjavu Vladimira Putina upućenu Volodimiru Zelenskom.

- Rusi vole da koriste deminutive, a uvek sam sa zadrškom uzimao ono što agencije pišu. Kada god se obavljaju ovakvi razgovori meni je mnogo bitnije ono što ne znamo, tačnije ono što ostane među njima. Možda je to naznaka nekog potencijalnog relaksiranja. Čini mi se da se negde povlači reč kompromis. Kada vi toliku količinu tehnike i ljudstva dovedete na prvu liniju vi njih ne možete da držite toliko dugo. Ozbiljan je to projekat kada pogledate sve one ljude, da bi se tek tako moglo reći, ajde, naći ćemo neki kompromis. Postoje neki lajt momenti koji nagoveštavaju sređivanje odnosa - kaže Radulović.

Paić je istakao da Srbija mora budno da prati razvoj situacije između Rusije i SAD, jer će njihov odnos u mnogome uticati na našu politiku.

- U slučajiu da Rusija popusti na bilo kom od ovih svojih ključnih zahteva to će se neminovno odraziti na našu situaciju. To bi kompromitovalo čvrstu poziciju Rusije na rešavanje pitanja Kosova i Metohije i na rešavanje situaciji u BiH. To bi bio jedan zeleni signal za SAD da nastavi sa svojom politikom. Prema tome ovo je za nas važna stvar. Amerika ne odustaje od svoje politike iz 90ih, prema kojoj smatra da je Rusija prevelika zemlja i da njeni reursi, kao što je Sibir pripadaju celom čovečanstvu, tačnije Zapadu - ističe Paić.

