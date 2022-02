PRLJAVA IGRA ZAPADA: Analitičari: Izmislili su da Putin hoće da okupira Ukrajinu, a na kraju će da pričaju kako se RUSIJA POVUKLA

Akademik Dragan Radenović i dopisnik iz Moskve i analitičar Slobodan Samardžija istakli su da Amerika nije više najjača sila na svetu, ali da konstantno pokušava da dokaže da jeste i sebi i drugima.

- Izgleda da su na zapadu Evrope građani, rukovodioci itd. kupili udžbenike iz istorije i videli na koji bi način trebalo da se ponašaju u situaciji kada su počeli tog ogromnog ruskog medveda da diraju. Shvatili su da nikada niko nije dobro prošao sa Rusima. Taj rezultat svog tog zbivanja već dostiže cilj. Izjava komandanta Trumana o tome koliko je sve koštalo, govori o tome da je razlog zbog koga je ceo ovaj incident pokrenut, dostojno došao do cilja. Ovde je sporno što od 1990. godine ova organizacija koju svi polako nazivamo terorističkom predstavlja osnovni problem bezbednosti u svetu. Ono što se poslednje desilo kad su Amerikanci bili sa ovim malim savezom je sraman poraz u Avganistanu. Kome mogu da uliju poverenje da će na bilo koji način pomoći - upitao je Radenović u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Situacija je napeta zbog poraza koji je Amerika doživela u Avganistanu, ističe Samardžija.

- Mora doći do nekog sastanka. Situacija je napeta jer Amerika mora da dokaže sebi, a onda i drugima, da posle onoga što joj se desilo u Avganistanu nije izgubila oreol najmoćnijeg na svetu. Ali sve je to kratkog daha, vremena se menjaju, pojavili su se drugi. Nama je Kina prva pred očima, ali tu je i Indija. Njima je napredak bio sprečen zbog ponašanja takozvanog zapadnog sveta. Te zemlje su sada shvatile da su sposobne da urade ono što su i drugi i to zahvaljujući tehnologiji - kaže analitičar.

Samardžija naglašava da se svet menja.

- Amerikanci računaju da sve podignu do te mere na neki nivo napetosti da onoga trenutka kad se ne desi ništa, onda će svojoj publici moći da kažu da je Rusija odustala i da je ono što su oni radili imalo smisla - kaže Samardžija.

Radenović je istakao da je vojna neutralnost Srbije za sada potpuno ispravna.

foto: Kurir.rs/J.S.

- Za sada je politika vojne neutralnosti potpuno ispravna. Čini mi se da smo u situaciji da balansiramo. Okruženi smo sa apsolutno orijentisanim zemljama ka Atlantskom bloku i moramo se truditi da nas ne iznenade - ističe Radenović.

Osvrnuo se i na analizu ljudi koji rukovode svetom i politikom određenih država.

- Ne odaju utisak ozbiljnih, razumnih i racionalnih ljudi, posebno oni koji su na zapadu eksponirani. Pogledajte predsednika SAD. To je čovek koji se guši i koji je pri kraju. Njihov novi savetnik za nacionalnu bezbednost je momak koga smo gledali kako je isprepadano pokušavao nešto da objasni. Znate, čitav sistem obaveštajni, koji donosi preporuke za političke odluke, pogrešno prodaje svoje informacije nekompetentnim ljudima. Kompetentnost državnika u Evropi i dalje na zapadu je na vrlo niskom nivou. Sa druge strane, na istoku imamo jednog kompetentnog državnika, čiji sistem jako dugo traje i ozbiljne državnike u okviru tog bloka koji se sada mora razvijati. Invazija preti sa zapada. Došli su ispred kuće sa čitavim sistemima za napad na Rusiju dok je doktrina Rusije apsolutno odbrambenog karaktera - kaže Radenović.

foto: Kurir televizija

Novinar i analitičar je istakao da Amerika na huškački način pokušava da učvrsti svoj uticaj u Evropi.

- Ono što je problem ovde je što je Evropa ostavljena po strani, sva inicijativa je prepuštena Americi. Sticajem okolnosti jedino Francuska ima predsednika koji je istaknutija ličnost. Ostalo su sve blede figure i to je problem Evrope u ovom trenutku, koji je Amerika osetila. Ona sada pokušava da učvrsti svoj uticaj u Evropi, ali radi to na jedan pogrešan, huškački način - kaže Samardžija.

