U STRAHU SU VELIKE OČI Ruski tenkovi T-72 sa nadgradnjom opet podstakli priču o INVAZIJI Ukrajine! VIDEO

Priča o ruskoj invaziji i dalje ne prestaje uprkos tvrdnjama da će se predsednici dve supersile međusobno sastati sa samo jednom temom - Ukrajina.

Za to vreme društvene mreže prepune su snimaka ruskih tenkova sa ruske strane kako se kreću prema ukrajinskoj granici.

Na snimcima se vide tenkovi T-72 u verzijama B-3 i B1 sa nadgradnjom na kupoli kako bi se zaštitili od napada protivoklopnim raketama lansiranim sa ukrajinskih dronova i pre svega američkog protivoklopnog sistema Dževelin, koje u svom naoružanju ima Ukrajina.

Ova nadgradnja je nekim na Zapadu ukazala da se priprema invazija i da tenkovi kreću u akciju. Naravno i veliko slovo "Z" bilo je nezaobilazno na oklopnim vozilima.

There are now 🇷🇺 attack formations in the immediate vicinity of the 🇺🇦 border. pic.twitter.com/lE252aqKu3