UKRAJINSKI PILOT SUHOJEM-27 POBEGAO U RUMUNIJU! Pogledajte sletanje borbenog aviona na aerodrom Baku

Rano jutros odmah po otpočinjanju ruske invazije na Ukrajinu i pomorskog desanta mornaričke pešadije u okolini Odese sa vojnog aerodroma u blizni tog grada poleteo je lovački avioni Su-27 prema Rumuniji.

Par sati kasnije pojavio se i snimak sletanja ukrajinskih Su-27 na vazduhoplovno bazu Baku u Rumuniji.

Povodom ovoga incidenta oglasilo se Ministarstvo odbrane Rumunije saopštenjem, šta se tačno dogodilo.

U četvrtak, 24. februara, dva aviona F-16 Fighting Falcon rumunskog ratnog vazduhoplovstva na borbenoj službi Vazdušne komande NATO-a poletela su oko 6.15 časova, radi razjašnjenja vazdušne situacije u vezi sa neovlašćenim letom u severnom delu Rumunije, približavajući se našem nacionalnom vazdušnom prostoru.

JUST NOW: Ukrainian Su-27 fighter aircraft lands in a Romanian airbase as it was escorted by two Romanian F-16s.#Russia #Ukraine #Romania #RomanianAirbase pic.twitter.com/PJU1fn045J