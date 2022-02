UKRAJINSKA AMBASADA SAOPŠTILA Ovo je heroj koji je razneo Genjičeski most na Krimskoj prevlaci da zaustavi ruske tenkove!

"Ovog teškog dana za našu zemlju, kada ukrajinski narod pruža otpor ruskim okupatorima na sve strane, jedno od najtežih mesta na karti Ukrajine bila je Krimska prevlaka, gde je neprijatelja prvi susreo poseban bataljon marinaca", saopštila je ukrajinska ambasada.

U svom saoptenju ukrajinska ambasada je dodala:

"Da bi se zaustavilo napredovanje kolone tenkova, odlučeno je da se raznese Genjičeski drumski most.

foto: Ambasada Ukrajine

Za ovaj zadatak dobrovoljno se prijavio Vitaljij Volodimirovič Skakun, inženjer posebnog bataljona. Most je miniran, ali on nije stigao da pobegne. Prema rečima braće, Vitaljij je stupio u kontakt i rekao da će razneti most. Odmah se začula eksplozija. Naš brat je umro. Njegovo junačko delo značajno je usporilo napredovanje neprijatelja, što je omogućilo jedinici da se prerasporedi i organizuje odbranu.

Komanda marinaca će se obratiti Vrhovnoj komandi za dodelu državne nagrade mornaru Skakunu Vitaljiju Volodimiroviču.

Ruski okupatori, znajte da će vam zemlja goreti pod nogama! Borićemo se dok smo živi! I dok smo živi borićemo se!, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/A.M.