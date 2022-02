AMBASADOR UKRAJINE U SRBIJI IZVREĐAO PUTINA PRED KAMERAMA KURIRA: Imali smo bratske odnose sa Rusijom, ali ni to nam nije pomoglo

Oleksandar Aleksandrovič, ambasador Ukrajine u Srbiji, naveo je da su Ukrajina i Rusija imale odlične odnose i 2013. godine, ali da ni to nije bila garancija za mir i održavanje neutralnosti, a ruskog predsednika Vladimira Putina nazvao je "budalom".

Ambasador Aleksandrović je naveo i da očekuje da će Srbija nakon današnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost osuditi invaziju Rusije na njegovu zemlju.

- Ja sam strpljiv i razumem to pitanje. Imam jaku nadu da će Srbija osuditi rusku agresiju. Mi priznajemo suvereni integritet Srbije i mi ne priznajemo tzv. Kosovo. Srbija je nezavisna zemlja, ali u ovakvim okolnostima, kad ide ovako otvoreni rat i kad ginu civili, ne možete biti neutralni. Ukrajina je 1999. godine jako osudila napad NATO na Srbiju - rekao je ambasador Ukrajine u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Aleksandrović je istakao je da je Ukrajina spremna na pregovore.

- Ja mislim da što se duže Ukrajina brani, to će veća šansa biti za mir i diplomatiju. Zanimljivo je da je Lavrov to prvi predložio, verovatno su mislili da će za nekoliko sati zauzeti i Kijev i sve ostalo. Sada misle da treba da se vrate za pregovarački sto, a to za nas treba da bude povlačenje ruske vojske sa teritorije Ukrajine - navodi Oleksandar Aleksandrovič.

foto: Kurir televizija

Dodaje da rata neće biti ako Rusija prestane da puca.

- Putin traži slabog proivnika. Ako Rusija prestane da puca, neće biti rata, ako Ukrajina prestane da puca, neće biti Ukrajine. Što se tiče neutralnog statusa koji spominje, ni to nas nije spasilo 2013. godine. Imali smo odlične odnose sa Rusijom na Krimu i nismo želeli da uđemo u NATO i šta da vam pričam. Budala - rekao je ambasador Ukrajine u Srbiji.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

09:20 Bivši konzul otkrio šta će se desiti sa Černobiljem OVE DVE STVARI SVIMA PROMAKLE