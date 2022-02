AMERICI BOLJE DA NE ULAZI U RAT PROTIV RUSIJE: Kovačević otkrio šta mu je priznao vojni stručnjak ZATO IM JE PUTIN I ZAPRETIO

Antonije Kovačević, novinar iz Čikaga i urednik portala "Serbian Times", istakao je da su blage reakcije iz Vašingotna posledica vojne superiornosti Rusije u odnosu na Ameriku i NATO.

- Reakcije američkih medija se mogu podeliti u dve grupe. Prvu predvodi CNN koji vodi tu liniju zvanične politike Bele kuće i osuđuje ruske napade i prenosi zvanična saopštenja. Uglavnom su svi u čudu jer niko nije očekivao da će doći do invazije na ovoj način. A izgleda da su se u najvećem čudu našli Ukrajinci, sudeći po reakciji same države - rekao je Kovačević u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

Kovačević dodaje da su brojni mediji napali predsednika Džozefa Bajdena.

- Neka konzervativnija struja, koja ne prati liniju Bele kuće i predsednika Bajdena, takođe osuđuje napade, ali koristi ovu priliku da napadne Vašington zbog neadekvatnog odgovora i nepripremljenosti na ono što sledi. Svi su naravno preneli izjavu Trampa koji je izjavio da se divi Putinu i da su njegovi potezi genijalni. Osudili su reakciju Bajden, koji je rekao da NATO neće intervenisati vojno i da će se sve svesti na nekakav maksimalni obim sankcija - ističe Antonije Kovačević.

Čuveni novinar naveo je da je u razgovoru sa američkim vojnim ekspertom saznao da NATO i Amerika ne intervenišu jer po pitanju naoružanja znatno kaskaju za Rusijom.

- Ako na jednu otvorenu invaziju reagujete nekakvim sankcijama i nekakvim pričama o hakerskim napadima, onda vas to stavlja u poziciju da morate da objašnjavate zašto zemlja sa budžetom od 715 milijardi dolara godišnje nije u stanju da parira Rusiji. Ovde ne mislim na otvoreni sukob. Ovaj se rat odvijao pre nego što je Rusija priznala Donjecku i Lugansku oblast. Moram da priznam da sam pre nekih šest-sedam meseci razgovarao sa jednim američkim vojnim ekspertom, koji me je uveravao u nešto u šta tada nisam verovao, a to je da je Rusija u ovom trenutku, naročito kad u pitanje strateško naoružanje na daljinu, kudikamo ispred SAD i NATO pakta - otkriva Kovačević.

To je prema njegovim rečima suština blagih izjava Bajdena i zastrašujućih reči Putina sa druge strane.

- Očigledno da NATO pakt onim arsenalom kojim raspolaže u ovom trenuku ne može da parira Rusiji. Nevezano za to da li je Ukrajina članica NATO ili nije. Podsetiću samo na 1999. godinu, kad tzv. Kosovo nije bilo nikakva članica NATO i Savet bezbednosti nije doneo rezoluciju o napadu, a ipak su NATO bombe padale po Srbiji i Crnoj Gori. Taj vojni aspekt niko ne spominje od zapadnih medija jer bi morali da konstatuju da kaskaju za Rusijom - ističe Kovačević.

