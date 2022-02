PROBUDLI SE I UKRAJINSKI HELIKOPTERI: Dva Mi-24 borbeno delovali blizu Kijeva po Rusima! Video

Ruske helikoptere su puna dva dana videli na delu što transportne što borbene. Najveći teret u sukobu na ruskoj strani podneo je Ka-52. Međutim očito su se i Ukrajinci probudli i da na aerodromima nije sve uništeno kao što ruska strana tvrdi.

U bici oko aerodroma Gostomel, koji je posle krvave borbe ruska vojska zauzela, korišteni su i borbeni helikopteri, ali na strani Ukrajinaca.

Naime, na snimku koji je objalvjen na internetu vide se dva helikoptera Mi-24P koji su navodno kako je opisano borbeno delovali na ruske pozicije.

Once again I cannot overstate how surprised I am that Ukrainian Air Assets are *still operating*; here we see footage of a UA Mi-24P helicopter firing rockets at Russian forces over Gostomel.pic.twitter.com/Ogb79tAelp