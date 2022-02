UNIŠTEN NAJVEĆI TRANSPORTNI AVION NA SVETU AN-225 U BORBI ZA AERODROM HOSTOMEL?! Da li su ga Rusi zaista razneli u pramparčad!

Društvenim mrežama prenela se vest da su ruske snage za vreme bitke za aerodrom Hostomel, koji je inače koristila vauduhoplovna kompanija Antonov ( koja proizvodi transportne avione) u napadu uništen i najveći avion na svetu AN-225.

Unconfirmed reports the world’s only AN-225 has been destroyed following hostilities at Hostomel airport. The aircraft was situated at the airport at the time of the attack. There are other Antonov aircraft also located there. Read more: https://t.co/8gi5r5ZK42 pic.twitter.com/2dsf8xmQcY — Dan | Dj’s Aviation (@DjsAviation) February 24, 2022

Na snimcima koji se pojavljuju vidi se hangar u kome je inače bio smešten najveći avion na svetu An-225 Mirja kompanije Antonov, koji je bio baziran tu.

Surveillance footage taken by a drone of #Ukraine Army shows the aircraft hangar of the world's largest aircraft, Antnov An-225 Mriya in #Gostomel Airport of #Kiev on fire. Unfortunately, the Mriya is probably destroyed. pic.twitter.com/bniow6LpFk — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 27, 2022

Inače pre dva dana pojavila se informacija kada su Rusi zauzeli taj aerodrom da je letelica AN-225 čitava i neoštećena, zatim da je avion prebačen u Rusiju, što je bila lažna vest, do sad da je letleica u napadu ruskih dronova uništena.

It looks like world's largest cargo aircraft An-225 has been destroyed, Hope It's not true but you can see something that resembles wings in the burning Hangar pic.twitter.com/DBzeFOgVKM — Fighterman_FFRC (@Fighterman_FFRC) February 27, 2022

Međutim, postoji i druga verzija, prema kojoj su ruski helikopteri koji su prebacivali padobrance tokom bitke ispalili nevođena raketna zrna i uništili avion u nameri da potisnu ukrajinske snage.

Za sad nijedna od verzija nije zvanično potvrđena.

Inače aerodrom Hostomel je od početka bio meta ruske invazije. On je zauzet prvog dana ruske invazije masovnim helikopterskim desantom.

An-225 je najveći ikad napravljeni transportni avion na svetu.

