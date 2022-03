UŽIVO 8. DAN RATA U UKRAJINI: Milion ljudi pobeglo iz zemlje! Gradonačelnik Hersona priznao da je grad pao; čekaju se pregovori

Ruska je vojska juče je zauzela Herson, strateški važan grad na jugu zemlje. Pod teškim granatiranjem je i Marijupolj, važna ukrajinska luka na jugoistoku. Tokom večeri i noći čule su se brojne eksplozije u Kijevu.

Više od milion ljudi pobeglo je iz Ukrajine od početka ruske invazije prošle nedelje, izjavio je u četvrtak Filipo Grandi, čelnik agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice.

07.30 Vol Strit snažno porastao

Na Vol Stritu su u sredu cene deonica snažno porasle, nakon dva dana pada, jer je predsednik Feda signalizirao da će Centralna banka verovatno povećati kamatne stope blaže nego što se očekivalo.

7.20 Ministarstvo odbrane Ukrajine: Marijupolj ostaje u našim rukama

U svom najnovijem saopštenju, ukrajinsko ministarstvo odbrane tvrdi da su ruske snage i dalje ''neuspešne'' u pravcima u kojima napreduju i da južni grad Marijupolj ostaje u ukrajinskim rukama, prenosi BBC.

Marijupolj, koji je bio izložen intenzivnom granatiranju, smatra se ključnom ''nagradom'' za Ruse jer bi udružio njihove snage na jugu i istoku.

Prema ministarstvu odbrane, ruske snage su nastavile sa napadom na oblasti u blizini glavnog grada Kijeva - Višgorod, Fastiv i Obuhov.

Dodaje se da su ruski padobranci primećeni u regionu Crnog mora zajedno sa raketnim čamcima koji su se kretali u pravcu južnog lučkog grada Odese.

7.13 Ne zna se šta je bila meta snažnih eksplozija u Kijevu tokom noći

U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, ali i u još nekim ukrajinskim gradovima, tokom noći čule su se snažne eksplozije.

Najmanje četiri velike eksplozije oko 3.00 sata po lokalnom vremenu osvetlile su nebo nad ukrajinskom prestonicom, a pojavili su se i snimci. U ovom je trenutku nejasno je šta su bile mete napade i da li ima mrtvih i ranjenih i koliko.

Savetnik ukrajinskog Ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da je šteta na infrastrukturi nastala zbog pada olupine projektila nakon što su ga presreli ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane.

Oštećen je glavni toplovod, dodao je zvaničnik. Nije bilo žrtava, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

7.02 Herson pao u ruske ruke

Herson je pao u ruke ruske vojske, postavši prvi veliki ukrajinski grad koji je došao pod rusku kontrolu od invazije prošle nedelje.

7.00 SAD Putinu: Odmah prekini ovo krvoproliće

Američki Stejt department pozvao je ruskog predsednika Vladimira Putina da "odmah prekine ovo krvoproliće i povuče trupe sa ukrajinske teritorije".

U saopštenju SAD su takođe optužile Rusiju da je pokrenula "potpuni napad na slobodu medija i istinu blokiranjem pristupa nezavisnim novinskim kućama sprečavajući njihovu mogućnost emitovanja informacija o invaziji".

SAD su takođe poručile da Rusija pokušava da uguši društvene mreže poput Tvitera, Fejsbuka i Instagrama koje su, navodi Stejt department u saopštenju,koji bi milionima Rusa omogućili pristup nazavisnim informacijama i međusobno povezivanje sa ostatkom sveta.

6.50 Ruski desantni brodovi krenuli prema Odesi

Sprema se invazija na Odesu. Na Tviteru se pojavio snimak sa zapadnog Krima koji prikazuje veći deo ruske pomorske grupacije u Crnom moru.

Video from western Crimea showing much of Russia's naval grouping in the Black Sea. I count the Pyotr Morgunov Project 11711, two Project 1171, and 5(?) Project 775 large landing ships.https://t.co/3KXaclFHIc pic.twitter.com/Pa5OBqvFOf