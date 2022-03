NOVI UDAR ZA RUSKE DESANJTNIKE Ukrajinski specijalci eliminisali četu padobranaca na putu ka Hostomelu! Uništena 4 BMD VIDEO

Četa ruskih padobranaca eliminisana je danas u predgrađu Kijeva kada su svojim oklopnim vozilima BMD -4 pokušali da se probiju do aeodroma Antonov kod Hostomela gde se vodi žestoka bitka.

U napadu krišteni su protivoklopne rakete i svi padobranci su eliminisani.

Looks like a #Russia VDV assault group was wiped out by #Ukraine SOF in #Irpin, outside #Kyiv.pic.twitter.com/jDmRFKKeY8