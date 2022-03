PUTIN SPREMA PRLJAVU NUKLEARNU BOMBU ZA UKRAJINU? Stručnjak objasnio kakvo će dejstvo imati NEĆE BITI EKSPLOZIJE, VEĆ MNOGO GORE?

Dr Bogdan Stojanović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, istakao je da postoji šansa da Rusija upotrebi određeno nuklearno oružje na Ukrajinu, koje ne bi imalo veliko razorno dejstvo, ali bi izazvalo masovno uništenje radijacijom.

- Jako je teško prognozirati bilo šta i ne znamo koliko će trajati ova operacija. Mislim da će se sankcije nastaviti, a sada smo svedoci jedne opšte histerije na zapadu i možda najoštrijih sankcija u savremenim međunarodnim odnosima ikada - kaže dr Bogdan Stojanović.

foto: Kurir televizija

On je istakao da se sankcije čak kose sa zdravim razumom.

- Ove je jedna vrsta eksalacije nagomilane rusofobije i ove sankcije se pomalo graniče sa racionalnim razmišljanjem. Svim zemljama u Evropi je u interesu da nastave ekonomsku razmenu sa Rusijom i opšte je poznato da je Evropa zavisna od ruskih energenata - ističe Stojanović.

Neke kompanije se čak boje da kupuju od Rusije ističe Stojanović.

- Sankcije su usmerene prema građanima, a ako bi zavrnuli gas navukli bi gnev na sebe, a i u interesu im je da ga prodaju što više - kaže Stojanović.

Duško Tomić istakao je da se vodi najcrnji medijski rat. - Mislim da je to izmišljena kategorija da će biti nuklearni rat, to je više promocija nekih hibridnih operacija. Nijednog trenutka Putin ne želi da prekorači tu liniju gde bi nakviše stradala Evropa i druge evropske zemlje. To se najviše može videti na primeru Zaporožja. Mi smo sada u najcrnjem medijskom ratu gde lažu i jedn i drugi i u njemu niko nije čist - kaže Duško Tomić sa Univerziteta za bezbednost u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Posledice mogu biti užasne ako se zabrane letovi iznad Ukrajine.

- To je potencijal za Treći svetski rat. Meni deluje da Ukrajina pokušava da uvuče neke zemlje sa Zapada u rat - kaže Stojanović.

- Isključlio bih nukleatni rat kao opciju, ali ne bih isključio želju za ponovnu nuklearizaciju Ukrajine. Ukrajina se odrekla nuklearnog naoružanja, a zelenski je na Minhenskoj konferenciji ponudio ili ulazak u NATO ili da se odrekne toga i da ponovo postane nuklearna sila. Ukrajina ima kapacitet i naučni i resursni i to ne bih isključio kao opciju - istakao je Stojanović.

foto: Kurir televizija

Zelenski je najavio da bi Vladimir Putin mogao za Odesu upotrebu prljave nuklearne bombe, a Stojanović je istakao da je moguće da se to dogodi.

- Ne bih išao u detalje, ali ako se stavi određeni uranijum, ili bude obogaćen do 15, 20 odsto u nuklearnu bombu, vi nećete imati razorno dejstvo koje inače ima nuklearna eksplozija, ali ćete imati širenje radijacije koje je jako opasno. To je oružje za masovno ubijanje. I cela priča sa nuklearnim elektranama je jako opasna i meni deluje da ukrajinska strana pokušava da izazove teroristički napad kako bi to mogla da iskoristi. Bilo šta da se desi u nuklearnoj elektrani, to je globalni fenomen, setimo se samo Černobiljske katastrofe - rekao je Stojanović i dodao:

- Mislim da je ruska strana po svaku cenu da zauzme sve nuklearne elektrane da se ne bi desila upravo taka sabotaža. Oni sada kontrolišu tu situaciju - istakao je naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

Kurir.rs

