ZELENSKI VIŠE NE KONTROLIŠE VOJSKU? Gajić tvrdi da je desant na Odesu pitanje dana NATO ŽELI DA KRVOPROLIĆE TRAJE ŠTO DUŽE

Rat u Ukrajini i dalje bukti!

Ušao je u 12. dan, a mnogi najavljuju da je ova nedelja ključna za ratne operacije, pre svega za Rusiju, ali i za vlast u Kijevu.

Prema objavljenim podacima, 84 odsto građana veruje ruskoj vojsci, a čak 70 odsto ispitanih veruje da će "specijalna vojna operacija u Ukrajini", naziv koji Kremlj koristi za rat u Ukrajini, biti uspešna. Istovremeno, 71 odsto Rusa podržava odluku o sprovođenju "specijalne vojne operacije" dok je njih 21 odsto protiv.

Putinov rejting je porastao za šest procentnih poena na 70 odsto.

Dr. Stevan Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije, naveo je da će se tek po završetku sukoba saznati o razmerama zločina koji su se dogodili u poslednjih osam godina.

- Ovaj sukob je tragičan, traje poslednjih osam godina, a sad je već na vrhuncu. Tragičan je pre svega zato što se radi o ratu u okviru istog naroda iako imamo sad deo Rusa koji više ne žele sebe da nazivaju ruskim imenom. Kod nas postoji ta predstava o tome da su zapadni Ukrajinci ekstremni, a na istoku je prorusko stanovništvo. To je tako možda bilo pre osam godina. Sada je kompleksnija podela. Sada je mnogo ljudi promenilo stavove, što zbog propagande, što zbog strašnih represija koje su se dešavale u Ukrajini. Najgore su prošli ljudi koji su se podigli u gradovima poput Odese, Harkova ili Marijupolja kad se očekivalo 2014. godine da će Rusija da ih zaštiti. Onda kad se to nije dogodilo, dešavale su se strašne stvari. Mislim da će se tek po okončanju specijalne operacije saznati o razmerama zločina koji su se dogodili u ovih osam godina - rekao je Gajić za jutarnji program na Kurir televiziji.

Gajić tvrdi da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nema kontrolu nad vojskom.

- Danas je poslednji pokušaj Moskve da evakuiše civile. Radi se o tome da Zelenski i nema kontrolu. Pitanje je i koliku kontrolu ima nad samom ukrajinskom regularnom vojskom, a tek nema nikakvu kontrolu nad nacističkim bataljonima. Oni su takođe u sukobu sa ukrajinskom regularnom vojskom. Čak su nekad bili i u oružanom sukobu - dodao je Gajić.

Potom se osvrnuo i na strategiju Rusije.

- Pobegli su oligarsi, pobegao je i dobar deo poslanike ukrajinske Rade. Naravno, gine običan narod, čak i oni što su se osećali kao Rusi pre osam godina. Što se Odese tiče, mislim da je samo pitanje vremena. Kad Rusija preuzmu kontrolu nad Nikolajevim, koji je najveći grad posle Hersona ka Odesi, pretpostavljam da će tad da se desi taj desant sa mora. Okružiće grad, mislim da je strategija Rusije da sa što manje žrtava civilnih, pa i vojnika ukrajinske vojske ovo sve prođe. Nažalost, taktika Ukrajine ili bolje reći NATO je da se krvoproliće produži i da što više civilnih žrtava bude, kako bi Rusija bila međunarodno osuđena i ne bi mogla tu ljagu da spere - rekao je Gajić.

Stručnjak smatra da Zelenski nema nikakvu kontrolu i da je u potpunosti promenio svoju politiku od onoga što je pričao na izborima.

- Mislim da on ne kroji svoju sudbinu i da proklinje dan kad mu je neko rekao da uđe u politiku, pošto je glumio predsednika u seriji, koja se i kod nas puštala. On je došao sa jednom mirovnom platformom. Sa tim i sa borbom protiv korupcije je pobedio (Petra) Porošenka, ali je sama Ukrajina njega toliko ozračila da je skroz promenio svoju politiku. Tamo je ekstremizovana do krajnih granica politička kultura i on se menjao tokom vremena - rekao je Gajić.

