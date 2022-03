UPOZORENJE DMITRIJA ROGOZINA: Sankcije obaraju svemirsku stanicu

Oštre ekonomske sankcije koje su zapadne zemlje uvele Rusiji zbog invazije na Ukrajinu mogle bi da dovedu do pada Međunarodne svemirske stanice, upozorio je Dmitrij Rogozin, šef Roskosmosa.

On je naveo da bi struktura teška 500 tona mogla da padne u more ili na kopno. Rogozin, koji podržava rusku invaziju na Ukrajinu, pozvao je na ukidanje sankcija jer bi one mogle da poremete rad ruskih letelica koje opslužuju Međunarodnu svemirsku stanicu:

- Kao rezultat toga, ruski segment stanice koji pomaže pri ispravljanju njene orbite mogao bi da bude ugrožen, što bi prouzrokovalo da struktura od 500 tona padne u more ili na kopno - naveo je Rogozin na Telegramu.

Rogozin je pozvao svemirske agencije SAD, Kanade i Evrope da održe svemirsku stanicu u funkciji. Četiri astronauta NASA, dva ruska kosmonauta i jedan evropski astronaut trenutno se nalaze na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

