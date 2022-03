BOJKOT RUSKOG GASA I NAFTE MOGAO BI IZAZVATI MASOVNO SIROMAŠTVO: Sumorno upozorenje nemačkog ministra

Nemačka je upozorila da bi trenutni bojkot isporuke ruskog gasa i nafte mogao više da našteti njenom stanovništvu više nego Vladimiru Putinu, donoseći masovnu nezaposlenost i siromaštvo.

"Ako odmah okrenemo prekidač, doći će do nestašica snabdevanja, čak i do prekida snabdevanja u Nemačkoj“, rekao je ministar ekonomije i energetike Robert Habek za javni servis ARD, dok najveća evropska privreda intenzivno traži način da diverzifikuje svoje snabdevanje energijom u srednjem roku, piše Gardijan.

Političar Zelene stranke je predvideo "masovnu nezaposlenost, siromaštvo, ljude koji ne mogu da greju svoje domove, ljude koji ostaju bez benzina“ ako njegova zemlja prestane da koristi rusku naftu i gas.

Retke su zapadne ekonomije koje toliko zavise od ruske energije kao Nemačka: 55% prirodnog gasa, 52% uglja i 34% mineralnog ulja koje se koristi u zemlji dolazi iz Rusije, kojoj Berlin plaća stotine miliona evra dnevno i ovi energenti finansijski podržavaju ratnu mašinu koja trenutno razara Ukrajinu.

Habek je rekao da njegova vlada naporno radi kako bi osigurala da Nemačka bude u poziciji da se odrekne ruskog uglja do leta i da postepeno izbaci rusku naftu do kraja godine, ali da bi kratkoročna zabrana ruskog gasa mogla da ga ostavi zemlju izloženu.

"Sa ugljem, naftom, pa čak i gasom, mi smo korak po korak u procesu osamostaljivanja“, rekao je bivši čelnik stranke Zelenih. "Ali ne možemo to da uradimo u trenutku. To je gorko i nije lepo moralno priznati, ali mi to još ne možemo da uradimo", rekao je on.

SAD, koje su uvezle oko 8% svojih potreba za sirovom naftom iz Rusije 2021. godine, prošle nedelje su zabranile uvoz ruske nafte, a zabrana je odmah stupila na snagu, dok je Velika Britanija najavila da će postepeno ukinuti uvoz ruske nafte do kraja godine.

Od početka rata u Ukrajini, nemački kancelar Olaf Šolc je pregazio niz spoljnopolitičkih crvenih linija - pristao je na isporuku smrtonosnog oružja Ukrajini, podržao odsecanje Rusije od platnog sistema Svift i stopirao završen, ali još nefunkcionalan gasovod Severni tok 2 ispod Baltičkog mora.

Ali lider levog centra kaže da su mu ruke vezane kada je u pitanju zabrana ruske energije. "Trenutno ne postoji drugi način da se obezbedi snabdevanje Evrope energijom za proizvodnju toplote, za mobilnost, za snabdevanje električnom energijom i za industriju“, rekao je Šolc prošle nedelje.

U zavisnosti od predviđanja različitih istraživačkih centara i ekonomskih instituta, trenutni prekid isporuke ruskog gasa mogao bi da smanji nemački BDP za samo 0,1 ili čak 5,2 procentna poena.

U otvorenom pismu, brojni istaknuti nemački naučnici, pisci i aktivisti pozvali su vladu da preduzme hrabar korak i da se oslobodi ruske energije. Partija Hrišćansko-demokratske unije bivše kancelarke Angele Merkel predložila je zatvaranje gasovoda Severni tok 1 uz istovremeno omogućavanje uvoza gasa drugim pravcima.

Nemačka levo-liberalna vlada, u međuvremenu, pokušava da kupi vreme kako bi popunila svoje rezerve gasa, koje su prošle godine nedovoljno snabdevale ruske energetske kompanije i koje su u velikoj meri iscrpljene krajem zime.

U potrazi za alternativnim izvorima energije, teško je doći i do kratkoročnih rešenja. Pojednostavljivanje procesa odobravanja novih vetroelektrana i solarnih farmi bilo je jedno od obećanja "semafor" koalicije, ali će sama izgradnja ovih postrojenja potrajati.

Izgradnja lučkih terminala za tečni prirodni gas (LNG), kao što je Nemačka sada obećala da će učiniti u gradovima Brunsbitel i Vilhelmshaven, obično traje najmanje pet godina.

"'Ne mogu' je veoma problematična izjava“, rekla je za ARD stručnjak za energetiku Klaudija Kemfert. "Zato što je verovatni izazov sa kojim se suočavamo to što nemamo drugog izbora osim da možemo da uradimo“.

Kurir.rs