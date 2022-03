POSTOJE SAMO 2 REŠENJA ZA PRESTANAK RATA U UKRAJINI Forca i Koprivica objašnjavaju da je otpočela SPECIJALNA faza psihološkog rata

Danas je 20. dan rata Rusije i Ukrajine, a danas su u jutarnjem programu na ovu temu govorili prof. dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka i general major, prof. dr Božidar Forca sa Fakulteta za poslovne studije i pravo.

- Najjednostavnije je reći - propaganda, nema istine, svi lažu i ne truditi se šta se dešava. Puno stvari je nesporno. Juče se desilo nešto nesporno. Ukrajinske vlasti su upotrebile balističku raketu protiv stanovništva za koje tvrde da je njihovo. Kasetnim punjenejm ideja je bila da se što više civila ubije, niko od vojnika nije povređen u tom napadu. Potpuno je jasno da Rusija nije gađala. Ukrajina pokazuje ambiciju koju pokazuje od 2014. godine da što više stanovnika otcepljenih teritorija uništi. Pre neki dan se pojavio na Internetu snimak bivšeg predsednika Ukrajine koji kazuje da će "naša deca živeti na suncu, a njihova u podrumu". Da, u Ukrajini ima nacizma. - rekao je za televiziju Kurir prof. dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka.

Prof. dr Božidar Forca sa Fakulteta za poslovne studije i pravo ističe da postoje dva rešenja za prestanak sukoba - jedan je nov sporazum ili oružje za masovno uništenje.

- Protivnik je pobeđen, kad je ubeđen. Ovde je centralno pitanje - ovde je centralno pitanje - ko je protivnik? Na bojnom plju jasno je da su to Rusija i Ukrajina. Čeka se, kako se to kaže u teoriji, efektivno određujući uslov. A on je pozitivan kurs krize, znači nova Jalta, Teheran, Kemp Dejvid, Ankara ili Jerusalin ili novo, do sad neviđeno oružje za masovno uništenje - rekao je prof. dr Božidar Forca sa Fakulteta za poslovne studije i pravo.

Forca dodaje i da je na delu psihološki rat, ali ne informacijama, nego i delom.

- Ovaj rat će se završiti kao i svi ratovi što se završavaju. Kopnena operacija je nemoguća da nema žrtava. Rusi možda imaju i najbolje oružje na svetu, pre svega oružje za precizno dejstvo. Nije rat ovo što mi gledamo na televiziji. Ovo je faza psihološkog rata, ne samo informacijama, nego i delom - dodao je prof. dr Božidar Forca sa Fakulteta za poslovne studije i pravo.

Prof. dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka tvrdi da je problem sa vlašću u Ukrajini to što se njom upravlja spolja.

- Narod Ukrajine se nešao u tragičnoj poziciji. Od 2014. godine oni imaju okrtoisanu marionetsku vlast. Ovaj čovek koji je došao na čelo Ukrajine, on je došao na vlast glasovima onih koji su bili protivnici ovog prethodnog nacističkog predsednika Porošenka koji je govorio ovakve stvari. Imate prevaru, oni su glasali za mir. Prvo što je on uradio je da se pojavio u maskirnoj uniformi i otišao u Donbas i stavio do znanja da tu promena neće biti. Problem sa vlašću u Ukrajini je to što se njom spolja upravlja. Kijev ne donosi odluke u ime Ukrajine - rekao je za televiziju Kurir prof. dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka.

