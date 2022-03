RUSIMA BOLJE DA NE ULAZE U KIJEV Bogdanović uveren da postoji druga taktika za osvajanje glavnog grada Ukrajine

Branko Bogdanović sa portala Oružje online istakao je da niko ne zna koja je tačno taktika Rusa, ta da je po nekim procenama, njima možda i bolje da ne ulaze u Kijev.

- Po meni priča o snajperisti spada u ratnu propagandu i marketing. Snajperisti su korišćeni u svim ratovima, pogotovo u Avganistanu, gde je teren i bio najpogoniji za korišćenje snajpera. Mi ne znamo tačno o kome se radi, moramo reći da je i pre najave o snajperisti da je bilo snajperskih dejstava na tlu Ukrajine i da su ubijena dva ruska generala, što je potvrđeno - tvrdi Branko Bogdanović, sa portala Oružje onlajn i dodaje:

- Po meni lično to je više propust Rusa, nego uispeh Ukrajinaca. Obe strane imaju isti tip naoružanja, jer potiču iz SSSR-a. Poziv Zelenskog da najbolji snajperista na svetu dođe u Ukrajinu i da se bori za njih je čist marketing. Mislim da je to isključivo ratna propaganda - istče Bogdanović za Kurir televiziju.

On ističe da su najbolji rezultati snajperista, koji su zabeleženi do sada, do 2, kilometara.

- Sukobi snajperista su uglavnom zabeleženi u Drugom svetskom ratu. Do njihovog sukoba najčešće može doći u urbanim sredinama, kada imaju uslove za dobro sakrivanje, gde rastojanja nisu velika i gde se mogu brzo menjati položaji. Tako da, ukoliko dođe do sukoba u urbanim sredinama, sasvim je moguće da dođe do duela između snajperista, ali kao što vidimo ruska taktika je takva da uglavnom okružuju velike gradove i ne ulaze u njih, ne upuštajući se u borbu u urbanim sredinama - tvrdi Branko Bogdanović.

Bogdanović je istakao da se dobrovoljci prijavljuju i sa ovih prostora.

- Rusija je nadmoćnija oružano, svakako. Proizvodnja je bila bazirana u Rusiji, oni su brzo odustali od megalomanskih firmi koje postoje za naoružanje i slično Amerikancima napravili su da i manje firme budu u razvoju, tako da je nemoguće pratiti pogotovo streljačko naoružanje u Rusiji - ističe Bogdanović.

Prema izveštajima moguće je da su Ukrajinci uvukli tešku artiljeriju u zgrade ističe Bogdanović, koji tvrdi da je sve to u svrhu propagande.

- Takvi objekti se koriste kao zakloni, ja ne mogu da tvrdim, ali je moguće da se to radi. S obzirom da se operacije vrše na terioririji Ukrajine, moguće je da se objekti civilne namene koriste u te svrhe - kaže Bogdanović i dodaje:

- Moguće je da Rusi zauzmu Kijev, svakako, ali tu se postavljaju dva pitanja, što niko nije uspeo tačno da shvati koji su ciljevi Rusa i da li je njima u cilju da zauzmu Kijev i da li ima potrebe da ga zauzmu. Ulazak u Kijev, kao jedan ogroman grad bi svakako izazvao ogromne žrtve, pogotovo sa ruske strane, jer su Ukrajinci dobro utvrdili grad, od saveznika su dobili protivtenkovsko lako naoružanje, koje je veoma efikasno, što bi oklopnim trupama donelo velike gubitke. Mislim da će Rusi prvenstveno ići na permanentu opsadu grada do možda političkog rešenja. Kraj sukoba će sigurno nastupiti, kakav će biti teško je reći, ali je sigurno da u svetu neće više ništa biti isto. Pitanje je u kom stepenu će Rusi uspeti da dostignu svoje ciljeve i koliko će ih to koštati. Ništa manje neće loše proći ni sama Evropa, kada se sukob jednoga dana završi, najviše će profitirati Kina i SAD, koji su iz svakog rata profitirale - kaže Bogdanović.

