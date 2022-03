PREDSEDNIK RUSKE DUME: Oružje koje Amerikanci šalju Ukrajini završilo je u rukama neonacista

„Oružje isporučeno Ukrajini završava u neonacističkim bataljonima, uključujući Azov“, naveo je Volodin u telegramu. "To je razlog zašto je Bajden opozvan. On je prekršio zakon." On je dodao da je Kongres SAD 2017. godine doneo zakon o izdvajanjima za Pentagon kojim se „zabranjuje finansiranje aktivnosti bataljona Azov, nazivajući ga neonacističkom grupom“.

"Krivica za krv civila, koju su prolili neonacisti Azova, leži na američkom predsedniku. To je pitanje za Haški tribunal", rekao je Volodin.

Prema Volodinovim rečima, Azov se sastoji od radikalnih nacionalista i plaćenika koji „sprovode kaznene operacije protiv stanovništva koje govori ruski“. Azov je, kako je rekao, označen kao ekstremistička organizacija i zabranjen u Rusiji.

Kako prenosi Tass, Volodin je rekao da je Bajden u martu ove godine potpisao vojnu pomoć Kijevu od 800 miliona dolara, a da je ukupna američka podrška Ukrajini veća od dve milijarde dolara. „Američki Kongres mora da opozove Bajdena. Mora da ukine dvostruke standarde i da pozove predsednika SAD Bajdena na odgovornost“, rekao je Volodin.

Kurir.rs/Index.hr