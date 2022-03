BAJDEN DOLAZI U EVROPU! Karijerni diplomata tvrdi da će OVU DRŽAVU posetiti jer je KLJUČNA ZA PRITISAK NA RUSIJU

foto: Kurir televizija

Predsednik SAD Džozef Bajden i evropski lideri razgovarali su tokom jučerašnjeg dana o „brutalnoj“ taktici Rusije u Ukrajini, kako je saopštila Bela kuća.

Karijerni diplomata ovaj razgovor vidi kao pripremu za dolazak predsednika Bajdena u Evropu.

- Ovo je priprema za dolazak Bajdena, on preksutra dolazi. To je držanje visokog nivoa mobilizacije, to je G7 bez Japana i Kanade. Drži se visok nivo mobilizacije tog tvrdog jezgra Zapadne alijanse koja deluje protiv Rusije. Upravo zbog ovoga o čemu je bilo reči, da u Evropi sve nije čisto i jasno. Suština je u tome i da Amerikanci drže kontrolu. Izabrane su najvažnije države, s tim što je najavio da ide u Poljsku. Poljska je ključna zemlja za pritisak i na Evropu i na Rusiju. Poljska tu ima najvažniju ulogu. Jasan je izbor, jasan je njegov dolazak koji pokazuje da ima potrebu da lično deluje na terenu zato što stvari ne idu onako kako bi išle i to je suštinski problem za dalji nivo mobilizacije na liniji onoga što Amerikanci promovišu. Amerikanci promovišu nastavak pritiska bez ograničenja, favorizovanje Ukrajine do kraja, učestvovanje svih sredstava zbog čega Evropa počinje da trpi ozbiljnu štetu. Ulazimo u ozbiljnu fazu, Amerika nije uspela da promeni situaciju u korist njene politike. Nisu proširili nivo pritiska ni sa Kinom, Indonezijom itd. Tu se stvari nisu pomerale i to je problem za Ameriku. Hoće da zabetoniraju svoje dejstvo i da Evropu vežu za svoju politiku - rekao je Milivojević gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Nekadašnji dopisnik Politike Miroslav Stojanović, koji je takođe bio gost Jutarnjeg programa Kurir televizije izrazio je i zabrinutost da će Nemačka postati još veća žrtva rata u Ukrajini nego što već jeste.

- Olaf Šalc je u krajnje delikatnoj situaciji. Nemačka već na neki način biva žrtva ovog rata, trpe velike pritiske da budu još veća žrtva nego što već jeste. Trpe i ekonomski i politički. Takve pritiske je i Merkel trpela. Njena poslednja poseta Vašingtonu bila je jedna vrsta dogovora da Nemačka zavuče ruke u džepove i da plati velike pare Ukrajini i da na neki način isposle kod Rusa da se taj gasovod koji ide preko Ukrajine ne ugasi. Taj sporazum se napravio tad i Bajden je malo blokirao i republikane i demokrate da ne insistiraju previše na sankcijama. Situacija se drastično promenila i oni su pod pritiskom morali da stave taj projekat na led. Pitanje je da li slediti američke sankcije - rekao je Stojanović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

09:54 DETALJNA ANALIZA PUTINOVOG PSIHOLOŠKOG PROFILA! Stručnjaci otkrili šta se krije iza njegove SMIRENOSTI