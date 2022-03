DA NISTE ZAKASNILI, RATA MOŽDA NE BI BILO! Zelenski izneo optužbe na račun odnosa Evrope prema Rusiji

Zelenski je video obraćanja podelio na svom Fejsbuk nalogu i zahvalio se evropskim liderima, ali je podvukao da su "malo zakasnili".

- Da su sankcije bile preventivne, Rusija možda ne bi ušla u rat. Blokirali ste Severni tok 2, i na tome smo zahvalni, bio je to ispravan potez. Ali ste malo zakasnili. Da je to urađeno na vreme, Rusija ne bi stvorila krizu sa energentima, i dalje bi bilo šanse, rekao je on i dodao da Rusija možda ne bi ušla u rat da je znala da će on potrajati.

- Ruska vojska ne vidi šta je čast, i ne zna šta je svest. Ne razume zašto toliko cenimo svoju slobodu, koja određuje kako će jedna zemlja živeti, rekao je Zelenski.

On je kazao i da je ruska vojska već uništila 230 škola, 155 obdaništa i da je 128 dece stradalo od početka rata.

- Čitavi gradovi i sela, svedeni na pepeo. Ništa nije ostalo. Ruska vojska ubijala je i novinare, iako su videli da nose natpis 'Press'. Možda ih nisu učili da čitaju, već samo da ubijaju, rekao je Zelenski.

