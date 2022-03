LAVROV SE OBRATIO SRPSKIM MEDIJIMA: Duboko uvažavamo srpski narod i njihovu privrženost tradicionalnim prijateljima

- Duboko uvažavamo srpski narod, srpsku kulturu, srpsku istoriju, njihovu privrženost tradicionalnim prijateljima, i sigurni smo da će oni nastaviti sa pametnim izborom u ovoj situaciji, rekao je Lavrov, prenose Večernje Novosti koje se nalaze na konferenciji ruskog šefa diplomatije.

O zapadnim sankcijama Rusiji

Na pitanje ima li izolacije Rusije, Lavrov je odgovorio da nema nikakve izolacije.

-O njoj govore oni koji su se mentalno pomirili s diktaturom Zapada, dodao je.

- Uvek će biti nađen povod jer je cilj da se obuzdava Rusija na strateškom planu. Jedino što je zapanjujuće u ovoj etapi to je eksplozija pećinske rusofobije koju lideri zapadnih država aktivno podstiču, rekao je ruski šef diplomatije, rekao je Lavrov.

On je dodao: Znamo kakav se pritisak vrši na Srbiju. Vidimo na Balkanu pokušaj SAD da nametnu svoju hegemoniju.

Same SAD se plaše izolacije

Imamo ogroman broj partnera, u azijsko-pacifičkom regionu, u Latinskoj Americi, imamo dobre odnose s nizom međunarodnih organizacija. I naravno, u strateški najvažnijem regionu, a imam u vidu Evroaziju formirane su i uspešno rade uz učešće Rusije organizacije poput Šangajske organizacije za saradnju. Sa Kinom imamo najbolju saradnju u istoriji, razvijamo saradnju s Indijom, zemljama Latinske Amerike.

Zapad pokušava da vrši izolaciju Ruske Federacije time što predočava aritmetičke rezultate glasanja u UN. Znamo kakvim su ucenama izložene te zemlje. Za nas to znači samo jedno, da se SAD same plaše izolacije. Ako su već toliko uverene u svoje vrednosti, onda neka svoje pozicije iznesu i puste druge zemlje da naprave svoj izbor. Neka biraju slobodno, bez ikakvog pritiska. Ako pogledamo kako funkcioniše savremeni Zapad i kako su SAD pokorile čitavu Evropu, videćemo da rukovode ne samo NATO i EU koristeći njegovu infrastrukturu u interesu jačanja vojno-političkih pozicija SAD. Ako vidimo kako se ponaša taj savez NATO i EU prema drugim državama, to je čista autokratija.

Sastanak Putina i Zelenskog

Na pitanje da li je moguć sastanak Putina i Zelenskog Lavrov odgovara:

Predsednik Putin je rekao da nikad nije odbijao susret samo da je potrebno da on bude dobro pripremljen. Sastati se i samo razmeniti mišljenja bilo bi kontraproduktivno.

Pregovori s ukrajinskom stranom se nastavljaju, sutra u Istanbulu će biti novi sastanak i mi smo zainteresovani da bude postignut rezultat, pre svega da se prekine ubijanje stanovnika Donbasa o čemu je zapadna javnost ćutala i nijednom nije kritikovala dok je bombardovana civilna struktura i ginulo na hiljade civila.

Strani plaćenici u Ukrajini

Dopisnik Novosti iz Moskve, postavio je pitanje o stranim plaćenicima koji ratuju u Ukrajini, a kojih dolaze između ostalog i iz zemalja sa Balkana, Hrvatske, Albanije...

- Bili smo među onima koji su godinama upozoravali zapadne partnere da na Balkanu aktivno deluju oni koji su vrbovali za Islamsku državu, upozoravali smo kakve posledice to može imati za samu Evropu. Poznata je statistika – da Priština ima antirekord po broju onih koji su otišli da ratuju u Siriju i Irak. Potom su se čudili otkud oni koji su sekli glave po Evropi, rekao je Lavrov.

Upozoravali smo zapadne kolege da ukrajinske ambasade nude usluge slanja plaćenika u Ukrajinu čime krše međunarodne konvencije i diskredituju statut diplomatskih predstavništava.

Neki od tih plaćenika su davali izjave po mrežama i jasno je da idu da ratuju za novac.

Što se tiče podrške Prištine Kijevu, radi se o tome da je Priština samoproglašeno kriminalna kvazidržava koja samo želi da iskoristi situaciju da bi ostvarila priznanje svoje kvazinezavisnosti. Naš stav je poznat, mi smo upozoravali na nedopustivost podsticanja ponašanja Prištine i zalagali smo se da se pitanje rešava na osnovu rezolucije 1244. Sporazum o formiranju ZSO napravljen je još 2013. godine, a kad podsećamo naše zapadne kolege da to nije sprovedeno - oni ćute, rekao je on.

EU je pokazala svoju potpunu neodrživost kao garant sporazuma.Uveren sam da EU neće vršiti pritisak na Prištinu da ispuni dogovor čiji je garant bila EU. Neće vršiti pritisak ni SAD. One se osećaju sjajno, napravile su bazu Bondstil i spremne su da Prištini sve oproste, dodaje.

