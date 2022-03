ŠTA JE HANTER BAJDEN RADIO U UKRAJINI? Tramp pozvao Putina da iznese u javnost "prljavi veš" Džoa Bajdena i njegovog sina

Tramp tvrdi da sin američkog predsednika Džoa Bajdena, Hanter, ima neka sumnjiva poslovanja u Rusiji i da Putin o tome ima informacije.

"Mislim da Putin zna o tome", rekao je Tramp u jednom intervjuu. "Mislim da bi trebalo da znamo o tome", dodao je bivši predsednik.

CNN navodi da je Hanter Bajden bio dobro plaćen za konsultantske poslove koje je obavljao u stranim zemljama, uključujući Ukrajinu i Kinu, u vreme kada je njegov otac bio potpredsednik. Navode da Ministarstvo pravosuđa upravo sprovodi kriminalističku istragu o tim poslovima i mogućim finansijskim zločinima.

Istraga Ministarstva pravde o poslovnim aktivnostima Hantera Bajdena je dobila maha poslednjih meseci, a očekuje se da će veliki broj svedoka narednih nedelja pružiti još informacija istražiteljima.

Istraga, koju je vodi američki tužilac iz Vilmingtona, Delaver, pokrenuta je 2018. godine i bavi Hanterovim finansijskim i poslovnim aktivnostima u stranim zemljama u vreme kada je Džo Bajden bio potpredsednik SAD. Istražitelji ispituju da li su Hanter Bajden i neki od njegovih saradnika prekršili zakone o pranju novca, porezima i stranom lobiranju, kao i propise o vatrenom oružju i drugim propisima.

Hanter Bajden nije optužen ni za kakve zločine i negirao je svaku krivicu. Njegov otac, predsednik Džo Bajden, nije pod istragom u okviru istrage o poslovnim aktivnostima sina, tvrde dobro obavešteni izvori.

Međutim, istraga koja je u toku uporno je postavljala pitanja o etici i ponašanju predsednikovog sina i podstiče desničarske političke napade. Godine 2019. tadašnji predsednik Tramp izvršio je pritisak na Ukrajinu da istraži Bajdenove zbog Hanterovog rada za Burismu, ukrajinsku energetsku kompaniju, što je na kraju dovelo do Trampovog prvog opoziva.

Trampov lični advokat Rudi Đulijani pomogao je 2020. da se orkestriraju vesti usredsređene na laptop za koji se tvrdilo da pripada Hanteru Bajdenu i u kom su se navodno nalazila njegova poslovna dokumenta i drugi potencijalno štetni materijali. FBI je preuzeo laptop krajem 2019. godine.

Istraga traje godinama - sa prekidima zbog koronavirusa i pauzama oko izbora 2020. - a u nekim slučajevima, istražitelji nisu mesecima odmicali od kontaktiranja mogućih svedoka. Ali poslednjih meseci, istražne aktivnosti su se intenzivirale zajedno sa diskusijama među zvaničnicima Ministarstva pravde o snazi slučaja i da li je potrebno više rada pre nego što se donese odluka o mogućim optužbama, tvrde za CNN izvori.

Hanter Bajden je javno govorio o sopstvenoj borbi sa alkoholom i narkoticima i neki zvaničnici smatraju da bi to moglo da potencijalno oslabi njihov slučaj, ako ga pokrenu.

Neki zvaničnici smatraju da bi Bajden mogao da tvrdi da nije bio svestan nepravde jer je bio na drogama, rekao je izvor. Drugi pak kažu da Hanterovi javni istupi pokazuju da je on bio u potpunosti odgovoran za radnje koje su sada pod istragom.

Istražitelji su ispitivali poreska pitanja i transfere novca u vezi sa poslovnim aktivnostima Hantera Bajdena u Kini, ali i njegovu ulogu u odboru ukrajinske energetske kompanije Burisma pre mnogo godina, rekli su izvori.

Bajden je rekao saradnicima da je platio neizmirene poreske račune, a javna evidencija pokazuje da je više od 450.000 dolara državnih zaloga u Vašingtonu ukinuto 2020. godine, što ukazuje na to da su te obaveze verovatno otplaćene. Ali te isplate nisu rešile njegova pravna pitanja. Istražitelji sada ispituju izvor sredstava za plaćanje poreskih računa.

Incident sa oružjem

Tužioci se takođe bave incidentom iz 2018. kada je vatreno oružje u vlasništvu Hantera Bajdena završilo u kanti za smeće gde ga je bacila njegova tadašnja devojka. Kako je Hanter Bajden priznao da je bio zavisnik od droge, posedovanje vatrenog oružja bi moglo da se podvede pod kršenje saveznog zakona koji zabranjuje kupovinu vatrenog oružja svima koji koriste ili su zavisni od ilegalnih droga. Nejasno je da li je incident sa oružjem i dalje aktivan deo istrage.

Bajden je odbacio bilo kakve nezakonitosti u svojim poslovnim aktivnostima. Krajem 2020, nakon što ga je američki tužilac Delavera obavestio o istrazi, Hanter Bajden je u izjavi koju je izdala predsednička kancelarija njegovog oca rekao: "Shvatam ovo pitanje veoma ozbiljno, ali sam uveren da će profesionalna i objektivna revizija ovih stvari pokazati da sam svoje poslove vodio zakonito i na odgovarajući način".

Poslednjih meseci, Bajden je pokušao da promeni svoj imidž, objavljivanjem memoara i izlaganjem na izložbama u Los Anđelesu i Njujorku. Ali čak i ovi očigledni pokušaji da se izbegne kontroverza su se izjalovili. Bela kuća je priznala da je učestvovala u prodaji umetničkih dela, pokrenuvši pravni proces zaštite identiteta kupaca dela Hantera Bajdena kako niko ne bi "kupovao" naklonost predsednika kupovinom slika njegovog sina. Sve to je izazvalo zabrinutost da je po sredi pranje novca.

Ukrajinsko poslovanje

Bajdenova povezanost sa Ukrajinom bila je glavni izvor njegovih pravnih i političkih problema. Bio je u upravnom odboru Burisme, sa platom od čak 50.000 dolara mesečno, od 2014. do 2019. godine, navodi se u izveštaju Senata koji su predvodili republikanci o Bajdenovim poslovnim aktivnostima objavljenom 2020. To se delimično poklapa sa periodom tokom kojeg je njegov otac bio potpredsednik i angažovan od strane tadašnjeg predsednika Baraka Obame da se bavi pitanjima Ukrajine. Preklapanje je izazvalo zabrinutost zbog sukoba interesa među nekim zvaničnicima Obamine administracije u to vreme. Džo Bajden je rekao da rad njegovog sina u Ukrajini nije imao nikakvog uticaja na njegove odluke u to vreme.

Federalni tužioci u Vašingtonu i Delaveru fokusirali su se barem delimično na to da li je lobistička firma koja radi sa Burismom pod nazivom Blue Star Strategies prišla zvaničnicima američke vlade u pokušaju da ukalja reputaciju ukrajinske firme nakon što su zvaničnici Stejt departmenta kritikovali oligarha koji ju je osnovao.

Prošle godine, velika porota u Delaveru izdala je sudske pozive, a tužioci su prikupili informacije o strategijama Blu Stara kao i o Hanteru Bajdenu, rekla su četiri izvora. Istraga ispituje koliko su lobisti blisko sarađivali sa Hanterom Bajdenom, koliko je on bio aktivan u radu Blu Stara na reputaciji Burisme u SAD i šta podrazumevaju njihovi napori za Burismu, rekli su izvori.

Zaposleni u Blu Staru su ranije otkrili u istrazi Senata da je Hanter Bajden bio uključen u mejlove o njihovom radu u vezi sa Burismom, ali su rekli da nije bio posebno uključen u projekat.

Takođe prošle godine, istražitelji su tragali za informacijama iz bivših poslovnih kontakata Hantera Bajdena. Njegov dugogodišnji saradnik i član upravnog odbora Burisme Devon Arčer izašao je pred veliku porotu Delavera prošlog jula i govorio o strukturi isplata koje je Burisma izvršila entitetu koji su osnovali Bajden i drugi partneri, a koje se činilo povezanim sa Bajdenovim porezima, kaže izvor. Takođe je svedočio o lobističkim naporima Blu Stara.

Arčer je prošlog meseca osuđen na više od godinu dana zatvora zbog svoje uloge u varanju jednog indijanskog plemena.

Među svedocima koji će se sastati sa istražiteljima je i žena iz Arkanzasa koja ima dete sa Bajdenom i koja ga je tužila za izdržavanje dece, rekli su obavešteni izvori. Njen advokat je za CNBC rekao da je ona svedočila u februaru pred velikom porotom u Delaveru u okviru istrage i predala finansijsku dokumentaciju Hantera Bajdena koju je imala.

Politički "vruć krompir"

Podeljena politička scena SAD godinama visi nad istragom koja je zbog subjekta - sina predsednika SAD - osetljiva.

Predsednik Džo Bajden rekao je da se neće mešati u nezavisnost Ministarstva pravde. Na početku svog predsedničkog mandata, Bajden je odlučio da zadrži na funkciji američkog tužioca Dejvida Vajsa, kog je imenovao Tramp, kako bi nastavio da nadgleda istragu u Delaveru.

Tramp je nastojao da istragu Hantera Bajdena učini delom kampanje 2020, javno pozivajući državnog tužioca Vilijama Bara da objavi istragu i protiv Hantera i Džoa Bajdena. Bar je odgovorio tako što je javno objavio da Džo Bajden nije pod istragom.

Đulijani je pomogao u orkestriranju vesti koje su pokušavale da povežu tadašnjeg kandidata Džoa Bajdena sa optužbama za korupciju u Ukrajini. Kasnije je pomogao u objavljivanju priča o dokumentima za koje je rekao da potiču sa laptopa koji je pripadao Hanteru Bajdenu.

CNN je prošle godine izvestio da je FBI preuzeo laptop 2019. i da su istražitelji verovali da pripada Hanteru Bajdenu.

Hanter Bajden, koji je prošle godine objavljivao svoje memoare, izbegavao je pitanja o laptopu.

"Mogao bi da postoji laptop koji je ukraden od mene“, rekao je on u intervjuu za CBS. "Može biti da sam hakovan. Može biti da je to bila - da je to bila ruska obaveštajna služba. Može biti da mi je ukraden".

Đulijani je takođe nudio policiji i tužilaštvu čitav niz dokumenata za koje je rekao da potiču iz izvora u Ukrajini i koji navodno pokazuju prekršaje koji su počinili Hanter Bajden i njegov otac.

Bar je naredio je da se dokumenti predaju tužiocima u Pitsburgu, ali je nejasno da li je bilo šta od materijala koje je obezbedio Đulijani ili laptop i dalje deo istrage.

