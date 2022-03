ISPOVEST NESUĐENOG UKRAJINSKOG LEGIONARA Prešao hiljade km da se bori, odbijen na granici! Ostali tvrde: Mi smo topovsko meso!

Prvo je propustio let. Onda se njegova oprema izgubila negde između Litl Roka i Varšave. Konačno, nakon što je prešao hiljade kilometara kako bi pomogao Ukrajini u borbi protiv ruske vojske, legija ga je odbila

Kodi Herd, 29-godišnji Amerikanac Vojni veteran iz Arkanzasa, nije bio uznemiren. On i još tri mlada dobrovoljca - Britanac i dva Holanđana - sutradan su krenuli u ukrajinsku prestonicu da pokušaju da se povežu sa vojnom rezervnom jedinicom.

„Odvešće nas – nadam se“, rekao je Herd, visi ispred hostela u Lavovu sa svoja trojica drugova, svi otrcani nakon dana u pokretu, sa svojim čoporima koji su ležali na zemlji. „Mislim, poslao sam im poruku. Ali još se nisam javio.”

Herd je među stotinama ili verovatno hiljadama stranih državljana koji su ušli u Ukrajinu poslednjih nedelja da bi se pridružili borbi protiv Rusa. Neki su bivši vojnici. Mnogi nisu.

Dolaze iz Sjedinjenih Država, Evrope, Azije i širom sveta. Sa svojim vojnim rančevima, snopovima opreme i samouverenim podupiračima, oni upadljivo prelaze granicu iz Medika, u Poljskoj, u Šehini, Ukrajina, i druženja na ulicama i kafićima Lavova, 60 kilometara istočno od poljske granice.

Tokom invazije, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bio taj koji je otvorio vrata. Pozvao je strance da se pridruže novoj „Međunarodnoj odbrambenoj legiji Ukrajine“, snazi čija je grandiozna titula podsećala na časne međunarodne brigade koje su se borile za republikansku Španiju u njenoj osuđenoj borbi protiv fašističkih snaga 1930-ih.

Ukrajinska inkarnacija je, u najmanju ruku, počela teško. U jutarnjim časovima 13. marta, rafal ruskih krstarećih raketa pogodio je vojnu bazu udaljenu oko 30 milja od Lavova koja je bila centar za obuku ukrajinskih trupa i stranih dobrovoljaca. Vlasti kažu da je ubijeno više od 40 Ukrajinaca.

Nije prijavljen gubitak stranih regruta, ali je nekoliko preživelih objavilo grafičke video snimke uništenja i rekli da su jedva pobegli. „Istrčao sam i video vatreni stub – nisam mogao da verujem“, priseća se Hieu Le, 30, dobrovoljac i bivši Amerikanac. Vojnik u Avganistanu. "Bila je to ludnica."

U strahu da će ruski padobranci upasti, dobrovoljci su zauzeli odbrambene položaje u susednim šumama. Potreseni iskustvom, mnogi u bazi su napustili zemlju, prema volonterima i nalozima na različitim društvenim mrežama. Le je telefonom razgovarao iz Hrvatske, gde se opuštao nakon muke.

Strani borci su se ovde žalili na nedostatak odgovarajućeg oružja, pancira i drugih zaliha, zajedno sa pogrešnom komandnom strukturom i lošom disciplinom. Neki kažu da su poslati na front nepripremljeni za intenzitet bitke.

„Opšti stav među legionarima bio je nizak moral i osećaj da nas Ukrajinci samo koriste kao topovsko meso“, rekao je Le, koji se borio u krvavoj bici za Irpin, severno od prestonice Kijeva.

„Razumljivo, Ukrajinci imaju mnogo toga. Oni ne žele da ulažu previše napora u ovu silu.” Ukrajinska vojska nije odgovorila na zahteve za komentar i nije rekla koliko se stranaca prijavilo, koliko ih je ostalo, koliko ih je ranjeno ili koliko ih je ubijeno.

Vlada Gruzije, bivše sovjetske republike, saopštila je da su tri njena državljana - deo posebne gruzijske legije - ubijena u Ukrajini u borbi protiv Rusije. Od samog početka, rekli su volonteri, regrutacija je bila neorganizovana.

Ukrajinske ambasade širom sveta trebalo je da budu početna tačka kontakta. Ali mnogi potencijalni borci su smatrali da ambasade ne reaguju ili su jednostavno odlučili da dođu u Ukrajinu bez prijave. Volonteri su prikupljali informacije u onlajn sobama za ćaskanje i na drugim sajtovima društvenih medija usmeravajući ih u Poljsku i preko granice u Ukrajinu – zemlju o kojoj je malo ko razmišljao mnogo pre invazije.

„Veb-sajt ambasade u Oslu je bio neispravan kada sam pokušao – čuo sam da je to bio sajber napad“, rekao je 26-godišnji norveški volonter koji je odbio da kaže svoje ime, navodeći zabrinutost za svoju bezbednost.

Obraćajući se grupi na Fejsbuku za uputstva, odleteo je u Varšavu, ali nije našao nikoga da ga uputi do granice i ukrcao se na voz koji je išao pogrešnim putem. Konačno je stigao do ukrajinske granice, ali nije uspeo da pronađe smeštaj u zoni prepunoj izbeglica i prespavao je na hladnoći jednu noć. Konačno je otišao do ukrajinske strane.

„Osećam da sam sada oštar, spreman da idem“, rekao je Norvežanin, koji je kod kuće imao godinu dana vojnog roka, dodajući: „Koliko ja razumem, dobiću neku obuku i biti spreman za borbu.”

Redovi volontera takođe uključuju medicinare, stručnjake za traganje i spasavanje i druge koji nude specijalizovane veštine. Svi izražavaju ogorčenje zbog onoga što nazivaju ruskim zloupotrebama i duboko divljenje ukrajinskom otporu.

„Kada sam počeo da viđam kako civili stradaju, mala deca - istih godina kao i moja deca - bio sam kao: 'Ovo nije u redu'", rekao je Herd, otac dvoje dece, od 4 i 12 godina. Radnik u skladištu u Amazonu u Arkanzasu, rekao je da je napustio vojsku 2020. godine nakon osam godina službe bez ikakvog angažovanja u inostranstvu.

Mnogi od onih koji dolaze nemaju relevantne veštine - samo duboku želju da pomognu Ukrajini. „Ako imaju mesta za još jednog, tu sam i spreman sam da se prijavim i odem“, rekao je Džefri Trautman, 50, penzionisani profesor hemije iz oblasti Čikaga koji je čekao nedavno popodne ispred inostranstva. legionski šator „dobrodošli“ na ukrajinskoj strani granice sa Poljskom. „Borio bih se za Ukrajinu. Ja bih. Ovo su dobri ljudi.”

Nedostatak vojnog iskustva verovatno će biti problem za ukrajinske oficire, koji obavljaju početnu proveru na graničnom prelazu. Neki volonteri su potpuno odbijeni. Drugi se šalju na obuku do četiri nedelje. Oni za koje se smatra da su spremni za borbu brzo se uključuju u borbene jedinice, rekli su dobrovoljci.

Mnogi su naišli na logističke i finansijske prepreke dolaskom ovde. U Herdovom slučaju, njegov prtljag je izgubljen na letovima između Litl Roka i Varšave, uključujući pancire, šlem i drugu opremu, sve vrednije od 1.000 dolara. Rekao je da ga je legija odbila na granici jer je odbio da potpiše ugovor koji bi ga vezivao do okončanja sukoba.

„Rekao sam im: „Ne potpisujem ugovor“, rekao je „„Ovde sam da vam pomognem. Mogu ti dati mesec dana. Ali moram da se vratim na posao i porodicu. Ja imam život.” On i njegova tri druga su se nadali većoj sreći kada stignu u Kijev.

Džejms Vaskez, 47-godišnji izvođač radova na izgradnji kuća i vojni veteran iz Konektikata, privlači milione pregleda na Tviteru objavljujući video snimke sa neotkrivenih linija fronta.

On je 24. marta tvitovao da je njegova jedinica uništila sedam ruskih tenkova i oslobodila selo koje su već mesec dana okupirali Rusi koji su „terorisali ljude i uzimali im hranu“. "Bio je to dug dan, dušo", napisao je.

Vaskez je rekao da je pažnja pomogla da se prikupi skoro 50.000 dolara za kupovinu kevlarskih šlemova, delova za pušku, uniforme i druge preko potrebne opreme. Vaskez je 17. marta, dok je još bio na poljskoj granici, tvitovao da je nekim dobrovoljcima zabranjen ulazak u Ukrajinu „zbog nekoliko incidenata u kojima su se strani vojnici okrenuli protiv ukrajinskih vojnika“.

Ali Vaskez je rekao da njegov U.S. pasoš je bio dobro primljen na kontrolnim punktovima. „Pustili su me da prođem jer misle da je sjajno što je američki vojnik ovde da se bori sa njima“, napisao je on.

