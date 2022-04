SEKRETARKA ZA ŠTAMPU BELE KUĆE ZAPLAKALA ZBOG LGBTQ ZAJEDNICE: Republikanci su tako OKRUTNI prema deci, maltretiraju ih!

Poznata po svojoj čvrstini na brifinzima, Psaki je pokazala emotivniju stranu u intervjuu za podkast "News Not Noise".

"Oni to rade na način koji je grub i okrutan prema zajednici dece", rekla je uplakana Psaki na pitanje da pronađe smisao u nastojanju republikanskih zakonodavaca da marginalizuju LGBTQ+ zajednicu.

"Emotivna sam po ovom pitanju jer je to užadno. Deca su ta koju maltretiraju a ovi lideri preduzimaju korake da ih povrede, povrede njihove živote i povrede njihove porodice. Pogledajte neke od ovih zakona i ko napada roditelje, parove koji imaju decu. To je potpuno nečuveno. Žao mi je, ovo je problem koji me potpuno izluđuje", rekla je ona.

Analitičari kažu da je talas zakona, među kojima istaknuto mesto ima takozvani "ne govori da si gej" zakon Floride usmeren za gušenje priče o LGBT pravima i problemima.

Psaki se osvrnula na taj zakon rekavši da je u školama i vrtićima zabranjeno da pričaju o tome da neko dete može da ima dve mame ili dvojicu tata. "Ovde se penalizuju nastavnici i edukatori. Ovaj zakon ima toliko slojeva da je skandalozan i nadam se da će ljudi nastaviti da se edukuju o ovom pitanju jer je ovo loša strana politike.

Kurir.rs