PRIBIĆEVIĆ UPOZORIO NA STANJE U UKRAJINI: Nismo svesni šta će se tek dogoditi! SVETU ĆE SE DESITI KATASTROFA AKO SE OVO NE URADI!

Sukobi u Ukrajini ušli su u 56. dan, a ekskluzivno za Kurir televiziji s lica mesta mogla su se čuti jeziva svedočanstva ratnih dejstava u Marijupolju.

Ognjen Pribićević nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Velikoj Britaniji istakao je za televiziju Kurir da posle ovoga sukoba ništa više neće biti isto na svetskom nivou.

- Bojim se da će ovo mnogo dugo trajati. Ključna stvar u celoj ukrajinskoj krizi je njena nepredvidivost. Potpuno je nemoguće predvideti šta će biti i sa ljudima i sa samim ratom. Ovo je najzančajnija stvar koja se odigrala u Evropi i u samom svetu u proteklih sedamdeset godina - istakao je Ognjen Pribićević nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Velikoj Britaniji u jutarnjem programu Kurir televizije.

On je dodao se kriza samo jače potpaljuje od strane zapadnih sila, umesto da se smiruju strasti i traži njen izlaz kao što je bilo ranije u istoriji.

- Umesto da se traži izlaz, ovde se ta kriza još više pojačava i mi ne znamo u kom pravcu će to ići, a u suštini, ovaj rat nema smisla. U celini, iako je jasna pozicija Rusije u celoj priči, nema mnogo smisla ni to šta je prethodilo celoj situaciji. Ovaj priliv oružja će samo još više pogoršati stvari, a mi nismo ni svesni da je ovo novo vreme, ali mislim da to nije adekvatno obeležje u kome živimo. Moraćemo da se naviknemo na to da ulazimo u jedno novo doba u kome svet više neće izgledati onako kako je do sada izgledao - kaže Pribićević.

Pribićević je naveo da se pred našim očima stvara jedan potpuno novi svet.

- Ono što se dešava sa Nemačkom u vezi sa ovim konfliktom najbolje odražava perspektivu u celoj Evropi. Nemačka je u poslednje dve decenije razvijala izuzetno jake ekonomske odnose sa Rusijom i sve je to sada pod velikom kritikom. Dalje, imamo eskalaciju do te mere da je ambasador Ukrajine najooštrije kritikovao nemačkog predsednika. To je potpuno neverovatno i za mirnodobski period. Sada shvatate koliko je to neverovatno za celu Evropu. Kritika prema Merkelovoj postaje sve jača sa svih strana. Nemačka prekida svoje odnose sa Rusijom. Oni će to pokušati da nadomeste drugim izvorima, ali to stvara jedan potpuno novi ambijent - kaže bivši ambasador i dodaje:

- Realno niko neće profitirati od ovoga. Sve ovo nema smisla, ovde teško da bilo ko može da profitira, čak ni Amerika. Evropa propada već dugi niz godina. Život je postao previše komforan u Evropi i prestalo je da se misli na drugu stranu ljudske prirode. Sada postaje dominantno pitanje bezbednosti. Sad se vraćamo na bazične stvari rata i mira. Ljudsko pamćenje je jako kratko i ljudi su zaboravili šta je Drugi svetski rat, da je to katastrofa. Slike su veoma jasne, rat je kataklizma - kaže Pribićević.

