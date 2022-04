O**EBI! BIO SI MI IDOL, SADA SI NIŠTA: Evropa bruji o žestokoj raspravi slavnih Ukrajinaca! PLJUŠTALE UVREDE!

Anatolij Timoščuk, jedan od najboljih ukrajinskih fudbalera u istoriji, našao se na žestokom udaru javnosti u svojoj zemlji.

Timoškuk nije želeo da napusti mesto pomoćnog trenera ruskog kluba Zenit, pa su ga se Ukrajinci odrekli. Izbrisan je iz fudbalske istorije svoje zemlje, više nije njihova legenda i nikada neće biti.

Njegovu odluku osudio je i bivši saigrač u reprezentaciji, fudbaler Vest Hema Andrij Jarmolenko.

Reprezentativac Ukrajine otkriva da je imao žustar razgovor sa Timoščukom.

"Pitao sam ga kako noću može da spava, a on mi je odgovorio da ne spava", otkrio je Jarmolenko.

"Nazvao me i rekao sam mu da mi je bio idol, a sada više nije ništa. Onda mi je on rekao da od*ebem, ja sam uzvratio istom merom i to je bilo to".

Iako je još prvog dana sukoba putem društvenih mreža poručio da želi mir, Ukrajinci su "razapeli" Timoščuka jer je ostao da živi u Sankt Peterburgu sa svojom izabranicom Ruskinjom Anastasijom Klimovom.

Podsetimo, Anatolij Timoščuk jedan je od najboljih ukrajinskih fudbalera svih vremena i rekorder sa 144 utakmice za reprezentaciju, zbog čega je stekao i status legende.

Anatolij Timoščuk rodom je iz grada Luck, u zapadnoj Ukrajini, po triputa je bio prvak Ukrajine i osvajač nacionalnog kupa sa Šahtjorom iz Donjecka. Ima i jedan Superkup sa istim klubom. Trofeje je osvajao i igrajući za nemački Bajern i ruski Zenit. Tri puta je biran za najboljeg fudbalera Ukrajine.

UZELI MU LICENCU I TROFEJE FS Ukrajine doživotno lišio svog rekordera po broju utakmica za reprezentaciju bavljenja bilo kakvim trenerskim poslom u zemlji Fudbalski savez Ukrajine oduzeo je trenersku PRO licencu i sve trofeje Anatoliju Timoščuku, legendi ukrajinskog fudbala, samo zato što nije osudio specijalnu intervenciju ruske vojske u njegovoj rodnoj zemlji. Pored gore navedenih odluka, Anatoliju Timoščuku zabranjeno je doživotno da se bavi bilo kakvim fudbalskim aktivnostima u Ukrajini. Čak je izbačen i iz registra igrača reprezentacije Ukrajine.

