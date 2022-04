RUSIJA GUBI MOĆ AKO PRIZNA TZV. KOSOVO! Stručnjaci o Putinovim rečima o nezavisnosti: JEDNU STVAR SVI PREVIDELI

Vladimir Putin je istakao da je pročitao sva dokumenta Međunarodnog suda pravde u vezi sa Kosovom i da se dobro seća odluke u kojoj se navodi da u ostvarivanju prava na samoopredeljenje određena teritorija bilo koje države nije u obavezi da od centralnih vlasti traži dozvolu da proglasi suverenitet.

Časlav Kopricica, profesor na Faultetu političkih nauka i Miroslav Stojanović bivši dopisnik lista „Politika“ iz Berlina istakli su da ovakva retorika Vladimira Putina nije nikakva novina, već taktički potez.

- Mislim da se velike sile ponašaju onako kako je u datom trenutku njihov interes. Ključna tema je kada je napravljen jedan presedan, on će se zloupotrebljavati, ko god da ima političku moć. Pristalica sam da velikim sliama je daleko bliža Jalta, nego Helsinki. Velike zemlje mogu da nameću svoje nacionalne interese i da ih opravdavaju nekim presedanima. To je očigledan goli interes. Ali ne mogu da tumačem kakve su njihove ideje - kaže Stojanović u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Koprivica je istakao da ovakve zvanične izjave nisu nikakava novost i da ih je predsednik Rusije već desetak puta ponovio.

- Putin se bar deset puta pozivao na to. Vladimira Putina je došao na vlast 1999. godine i tada je Rusija shvatila da ono što se tada nama desilo, može da se desi i njima. Kada Putin kaže svi su priznali nezavisnost tzv. Kosova, on je naveo poimence zapadne države. Ali tu odluku nije donela Rusija. U poslednjih pet godina Rusija je više puta spomenula rezoluciju 1244 nego mi. Nema nikakve sumnje da politika dvostrukih standarda ima dva lice. Ovde je Rusja pokazala šta se desi kada se napravi presedan, koji je napravljen sa KiM - ističe Koprivica.

Profesor na Fakultetu političkih nauka je istakao da se Rusija iz taktičkih razloga poziva na slučak KiM.

- Jako je važno da nema nikakve sumnje da se Rusija iz taktičkih razloga, poziva na taj slučaj. To je taktika dvostrukih standarda, a zapadu se pokazuje drugo lice. Rusija neće odstupiti od onoga zašta je dala svoj obraz. On je iz taktičkih razloga to rekao, i mislim da je pogrešna interpretacija da će Rusija promeniti svoj stav o KiM. Mislim da naše vlasti to treba da imaju na umu i da je jedini način da se sačuva Kosovo jeste da se sačuva dobar odnos sa Rusijom - kaže Časlav Koprivica.

foto: Kurir televizija

Stojanović je istakao da Rusija sada govori "zapadnim jezikom".

- Rusija je uložila mnogo energije i mnogo svog autoriteta u rezoluciju 1244, da bi se sada navodno osvetila Srbiji za glasanje u UN. Rusija sada govori jezikom zapada. U mnogim stvarima opravdavajući ono što sada čine, oni se pozivaju na ono što je zapad uvek upotrebljavao. To još ne pokazuje šta namerava Rusija. Rusiju su hteli da isključe iz grupe 20, međutim pobunio se jedan krug važnih zemalja. Ukrajina je ovde velika žrtva - zaključio je Stojanović.

Korpivica je istakao da ne živimo više u srednjem veku pa da se pojavljuje neka država kao zaštitnica prava.

- Treba razlikovati strateški i taktički nivo. Iz Putinove interpteracije ne sledi da će Rusi odustati od toga da se proglasi nezavisnost Kosova. Mi smo navikli da Amerika krši međunarodno pravo. Rusija se prosto pozivala na povelju UN, mimo presedana sa KiM. Ako Rusija dopusti da se prizna tzv. Kosovo onda je ona kao velika sila u istočnoj Evropi završila za narednih pedeset godina. Ako ona to pusti, ona je izbačena iz igre jer je jedini prijatelj Rusije u istočnoj Evropi Srbija - kaže Koprivica.

Stojanović je istakao da je situacija u svetu veoma zapaljiva i da mnoge zemlje, umesto da pozovu na mir, samo potpaljuju sukobe.

foto: Kurir televizija

- Šire se stvari ka Moldaviji. Moguće je razlivanje rata ne samo na trusnom tlu. Pravi se jedno usijano stanje u svetu. Britanci nastupaju daleko radikalnije. Oni podstiću Ukrajinu da napadne Rusiju i to britanskim oružjem. Rusija je rekla da će odgovoriti i te kako na to. To je znak da rat može otići ka planetarnim razmerama - kaže Stojanović.

Koprivica isitče da se Srbija nalazi u nezgodnom položaju.

- Bez obzira na sve Rusija je uvek podržava Kosovo kao sastavni deo Srbije. U situaciji kada je Rusija zabavljena svojim problemom, ekstremisti mogu da naprave jednu reprizu etničkog čićenja, a Srbija se nalazi u geopolitički nepovoljnoj situaciji, da bi se hipotetički i moglo desiti da se napravi neka vrsta blickriga da ostvare svoj cilj da ako ne bude više Srba na teritoriji KiM, brže dođe do samoproglašenja. I u RS se zaoštravaju stvari. Postoji opasnost da zapad hoće da uhapsi Dodika. Srbija je sada na dva fronta razapeta i u veoma nepovoljnoj situaciji. Da li bi zapad nama vratio KiM, da li bi nam pomogao oko RS - ne. Nama jedino preostaje da ne pravimo pogubni potez, da ne okrećemo leđa Rusiji, jer će oni jedini biti uz nas kada se sve završi - kaže Koprivica.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:06 ANTIĆ: Putin jeste izvršio zločin ali je pre toga Buš otvorio KLANICU NA BALKANU