DIREKTNO IZ UKRAJINE! Reporter otkrio šta se dešava na frontu: Tuku iz vazduha! SLEDI KOPNENA OPERACIJA, Rusi žele da ih opkole!

Direktno iz Donjecka u jutarnji program Kurir televizije uključio se Danijel Simić, novinar iz Republike Srpske, koji je preneo najnovije informacije sa ratišta.

On je istakao da je cilj Donjecke i Luganske Narodne Republike izlazak na teritorije susednih oblasti u Ukrajini.

- Od mirovnih pregovora u Istanbulu više se ratovalo iz vazduha. Rusi ne dozvoljavaju Ukrajincima da dignu glavu. Imao sam priliku da razgovaram sa predstavnicima obe strane. I Donjecke i Luganske Narodne Republike, koji su nagalsili da je njihov cilj izlazak na teritorije susednih oblasti u Ukrajini oko Donjecka. Tu se očekuje naredna ruska ofanziva koja bi trebalo da sa severa i juga da zaokriži te ukrajinske snage - kaže Simić za jutarnji program Kurir televizije i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Pošto se završi čišćenje Marijupolja, u smislu zauzimanja ostalih prostora oko čeličane "Azovstalj" doći će do ruske kopnene operacije. Što se tiče predsednika Luganske Narodne Republike, on je bio još otovreniji i rekao je da očekuje da će u dogledno vreme Luganjska i Donjecka Narodna Republika biti deo Ruske Federacije. Narod ovde podržava tu politiku i jedino što se pitaju je šta je Rusija toliko čekala, s obzirom na to da je 2014. godine pravo i pravda u Ukrajini prestala da postoji, jer su pripadnici neonacističkih službi, tačnije onih službi koje su zapadne zemlje sponzorisale izvršile nasilan vojni puč u Kijevu i uzele su vlast nedemokratskim sredstvima - kaže Simić.

U Donbasu je, prema rečima novinara Danijela Simića, Ukrajina daleka prošlost i stanovnici svedoče da do rata ne bi došlo da 2014. godine nisu došli iz bataljona "Azov".

foto: Kurir televizija

- Volodimir Zelenski došao je kao opozicija Porošenku. Niko za Zelenskog nije glasao zato što je on sposoban kao političar koji će doneti neke važne promene u Ukrajini, već se pojavio kao autsajder. On je obećavao da će da kleči pred Putinom kako bi rešio probleme koje može i da će čak davati i poseban federalni status imati oblast u Donbasu. Međutim, ništa od toga se nije desilo, već je on nastavio Porošenkovim putem i još gore. Poslednjih dana imamo to da je zabranio sve opozicione političke stranke i uhapsio je Viktora Medvedčuka, kao najznačajniju političku ličnost, koja nema ništa oprotiv Rusije, već se zalaže za mirno rešavanje krize. Imamo jedan kontinuitet strahovlade, a ljudi u Marijupolju govore da se ništa od ovoga ne bi desilo da 2014. godine nisu došli iz bataljona Azov i hapsili sve ko se ne slaže sa tim. Ovde je urađena jedna nelogična stvarm da je potpuno zabranjen ruski jezik - kaže Simić i dodaje:

- Svi ljudi u Marijupolju sa kojima sam ja razgovarao svedoče da bez prisustva ruske vojske i milicije Donjecke Narodne Republike namerno su uništavana sambena naselja od strane jedinca koje su bile smeštene u fabirici i čeličani Azovstalj - kaže Simić.

Tuča do poslednjeg Evropljanina - Zelenski sam objašnjava da je spreman na sve da zadrži tu nacionalističku vojsku - kaže Marina Zirojević, viši saradnik Instituta za uporedno pravo. Milutin Ilić naveo je da ne bi da seje strah, ali Amerikanci imaju ozbiljne namere. - Amerikanci su spremni do poslednjeg Evropljanina da se tuku sa Rusima. Ne bih da plašim ljude, ali tako je - kaže Milutin Ilić, predsednik nevladine organizacije Geopolitikon i nezavisni novinar.

Kurir.rs

