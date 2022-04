ŽESTOKA SVAĐA ZBOG MARIJUPOLJA Jasno je da tamo neće biti života ni u kom obliku OBRADOVIĆ USRED EMISIJE ISPITIVAO DOKTORA NAUKA

Ruska vojska odlazi korak dalje u napadu na Ukrajinu! Posle 56 dana od početka rata u Ukrajini, Rusi se, po svemu sudeći, ne zadovoljavaju početnim ciljevima "demilitarizacija i denacifikacija".

Posle Marijupolja ide se na Donbas, a moglo bi se nastaviti prema Odesi sa konačnim ciljem odsecanja Ukrajine od Crnog mora i teritorijalnog spajanja sa Pridnjestrovljem. Ukrajina je odbila ultimatum Rusije da preda luku na istoku, iako ukrajinski borci mogu da izdrže još samo "nekoliko dana ili sati".

Ipak, ni za Ruse rat nije išao kao što su očekivali, a vojni analitičari bitku za Donbas nazivaju najvećom vojnom operacijom posle Drugog svetskog rata u Evropi. Procene su i da narednih dana predstoje brutalne borbe sa velikim razaranjem i uz još veće žrtve. Paralelno, generalni sekretar UN Antonio Gutereš poziva obe strane da naprave "četvorodnevnu humanitarnu pauzu" za pravoslavni Vaskrs.

Da li su ruski vojni ciljevi i invazivni apetiti porasli i dokle? Da li je cilj svrgavanje sa vlasti Volodimira Zelenskog i postavljanje proruskog predsednika? Kako "operišu" militantni nacionalisti u Azovstalju iz Azovskog puka i da li poturaju građane kao štit?

Gosti Usijanja večerašnjeg usijanja bili su dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

- Onog trenutka kada je Rusija krenula neselektivnom vatrom da ravna sve po Marijupolju bilo je jasno da tu neće bizi života ni u kakvom obliku. Bilo je samo pitanje kada će Marijupolj pasti. Ono što je velika tragedija je to što nisu iskorišćeni koridori za izvlačenje civila, mi sada ne znamo koliko je civila stradalo. Znamo da ni sada neće doći do tog koridora. Ako je Rusima trebalo 40 dana za Marijupolj, koji nije mali grad, možemo samo očekivati kako će njihova ofanziva ići dalje - rekao je u Usijanju Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

Dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu je istakao da su se nemiri u Ukrajini počeli dešavati kada je izvršen ulični puč i kada su zabranjene legalne stranke.

- Ja se 18 godina bavim ovim pitanjima i to je jedna od mojih sekundarnih oblasti, pored Rusije i Francuske. Partija regiona je dok je bilo demokratije u Ukrajini, kako je rekao Semjuel Hantington, da je to podeljena zemlja. Ova partija čiji je predsednik bio Januković, bila je najjača politička partija dok nije nelegalno zabranjena. Ta vlast je oborena. Izvršen je ulični puč. Za te ljude je neko glasao, a taj koji je glasao imao je uporište na jugoistoku. Sve to je dovelo do separacija, a onda je ruski jezik počeo da bude zabranjen. Rusija je 25. maja priznala Porošenka, ali je on okrenuo tenkove na Donbas, Lugansk i Donjeck. Uhapšen je kum Vladimira Vladimiroviča Putina, a znate li ko je on? On je predsednik jedne od najvećih stranaka, koja je proruska - rekao je dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

Obradović je izneo svoje činjenice u vezi sa istorijom.

- Ovde je bizno da razjasnimo samo jednu stvar. Za vreme Sovjetskog Saveza imali ste samo jednu školu na ukrajinskom jeziku. I ni jednu drugu školu. Računajte da ukrajinci od ranog srednjeg veka postoje kao narod, računajte da od 1668. godine imaju svoju crkvu - rekao je Obradović.

Odmah je reagovao dr Petrović rekavši da to što Obradović priča nije tačno.

- Ja to kao doktor istorije nikada nisam čuo u životu - rekao je dr Dragan Petrović.

- Štošta ste vi ovde rekli, ali mi znamo. Kada je Rusija primila hrišćanstvo, hajde recite mi - upitao je Obradović.

- Godine 1654. Ovo je spomenik u centru Kijeva. Oni su se sami oslobodili od Kijeva i zamolili su ruskog cara da ih primi u carsku Rusiju - odgovorio je dr Petrović.

Obradović je dalje dodao da ruski jezik nije zabranjen sada, a dr Petrović je dodao da sada nije, ali da jeste bio i da je vršena presija na ruski narod, kao i da je povučen iz upotrebe tamo gde je većinski ruski narod.

