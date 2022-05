TEZA IZ 80-IH GODINA PROGNOZIRALA RAT U UKRAJINI! Srpski general-major otkrio o čemu se tada govorilo, U SVE UKLJUČENA AMERIKA

Često se u propagandnim dvobojima i oceni uzroka rata u Ukrajini upozorava na dvostruke aršine .

Mediji prenose izjavu ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova koji je navodno rekao da, citiramo, "oni koji ne mogu da spavaju zbog rata u Ukrajini, neka zamisle da se on dešava na Bliskom istoku, da je Ukrajina Palestina, a Rusija - Sjedinjene američke države!

foto: EPA / Maxim Shipenkov

Portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova je, podsećajući na bombardovanje Srbije, rekla da "nikakve Anđeline Džoli ne lete u Beograd i ne drže za ruku decu koja se rađaju bolesna jer su im roditelji bili otrovani. To nije zanimljivo, toga nema", istakla je ona. General major u penziji Luka Kastratović i Darko Obradović iz Centra za stratečku analizu analizirali su u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji zbog čega je rat u Ukrajini drugačiji od onih koji su se vodili širom sveta.

foto: Kurir televizija

Kastratović je podsetio na tezu iz 1980ih godina po kojoj su tadašnji teoretičari prognozirali da postoji opasnost od rata na teritoriji Evrope.

- Pošao bih od činjenice zbog čega je ovaj rat drugačiji od ostalih. Moramo se podsetiti da je 1980ih bila teza da ne može doći do rata u Evropi i da on ne može biti bliski istok. Neki teoretičari su rekli da postoji opasnost do rata jer su došle nove generacije, rečeno je da postoji opasnost da SAD započne nove ratove, kako bi došlo do novih sukoba. Ovaj rat je drugačiji od ostalih, ovo je rat iz programa pohoda Zapada na Istok. Kada je donet plan prekomponovanja Istoka, Amerikanci nisu uspeli da urede novi svetski poredak po njihovim interesima. Postoje mnogi faktori koji ukazuju da je rat u Ukrajini drugačiji od ostalih. Amerikanci sada imaju 800 baza širom sveta, u 72 zemlje imaju vojne baze. Intezivno su naoružavali Ukrajinu, posebno su usavršili ruske objekte - rekao je Kastratović.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića i Milice Marković kako komentariše izjavu ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova da bi onima koji ne mogu da spavaju zbog rata u Ukrajini bilo lakše da zamisle da se taj rat dešava na Bliskom istoku, Obradović kaže da se Lavrov poslužio savremenom formulacijom antiseminizma.

- Meni je apsolutno jasno. Otkako je izvršena agresija na Ukrajinu, Rusija primenjuje operacije uticaja, odnosno aktivne mere gde želi da podeli javno mnjenje. I pre agresije mi imamo snažno emitovanje te zamene teza i hiljade organizacija širom sveta se bavi time kako Rusija deli društvo. Rusi mogu da podele srpsko društvo, nemačko npr jer kod nas nema cenzure. Italijanska vlada je otvorila istragu zbog takvih vesti koji učestvuju kao ratna propaganda. Lavrov se poslužio savremenom formulacijom antiseminizma. To je definicija koja kaže da imamo tradicionalni i savremeni moderni antiseminizam - kaže Obradović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:20 Ni kripto valute nisu više bezbedne za ulaganje EVO ŠTA KAŽU STRUČNJACI