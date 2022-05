IGRA NERAVA Situacija u Ukrajini se pogoršava, a Amerika šalje dodatne trupe u Evropu!

Dok se rat u Ukrajini zaoštrava, Amerika je odlučila da u Evropu pošalje dodatnih 10.700 vojnika! Kako prenosi Njujork tajms, pozivajući se na zvaničnike iz Pentagona, ovi vojnici će biti razmešteni na istočnoj granici NATO.

Sveže snage

Odluku o slanju novih trupa potvrdio je Džon Kirbi, portparol NATO, na pres-brifingu, uz napomenu da se "bezbednosno okruženje u regionu promenilo" zbog situacije u Ukrajini. - Radi se o razmeštanju svežih jedinica i njihov zadatak je prevashodno da odmene trupe koje su ranije razmeštene. Tako će približno broj američkih vojnika raspoređenih u Evropi ostati nepromenjen, oko 100.000. Jedinice koje će biti odmenjene će predati svoje obaveze novim snagama i vratiti se u svoje matične baze u SAD - rekao je Kirbi.

Zastoj u Senatu: Milijarde na čekanju

Pentagon je saopštio da bi planirana pomoć Ukrajini u iznosu od 40 milijardi dolara mogla da bude suspendovana ukoliko do 19. maja taj zakon ne bude izglasan u Kongresu. Nakon što je predlog predsednika Džozefa Bajdena izglasan u Predstavničkom domu Kongresa, došlo je do zastoja u gornjem domu - Senatu. Republikanski senator Rend Pol iz Kentakija usprotivio se izglasavanju zakona po ubrzanoj proceduri i bez rasprave. Nacrt zakona nije podrazumevao instituciju generalnog inspektora, čija je obaveza da evidentira u koju svrhu je utrošena finansijska pomoć namenjena Ukrajini. On je istakao da američki građani već osećaju bol usled rasta inflacije, kojoj je doprinelo i prekomereno trošenje, a "Kongres želi da pojača taj bol izdvajajući još više novca bez ikakve kontrole". - Ne možemo da spasemo Ukrajinu tako što ćemo uništiti Ameriku - rekao je on.