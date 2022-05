NIJE PITANJE DANA, VEĆ SATI KOLIKO ĆEMO IZDRŽATI: Zamenik komandanta Azovaca u čeličani opisao stanje u poslednjem uporištu VIDEO

U jednim od retkih prilika komunikacije sa ukrajinskim medijima zamenik komandanta Azovskog bataljona je opisao stanje u čeličani. On je rekao da su vojnici bez amputiranih delova tela jedan pored drugog u nehigijenskim uslovima, da se u vojnici operišu bez bilo kakve anestezije. Upozorio je službeni Kijev da više nije pitanje sedmica, već dana i sati do kada ti ljudi mogu biti izvučeni živi, budući da je “problem kako će to uporište fizički izdržati”.

Naveo je da vojnici jesu minimalno osam metara ispod zemlje, ali da ruske snage neprestano granatiraju čeličanu topovima, tenkovima i sa brodova. Beleže po 150 granatiranja dnevno – podsećaju da to traje sedmicama i da je pitanje do kada će čeličana izdržati.

Uprkos svemu, poručuju da se neće predati i da će se boriti dok su živi, javlja Al Džazira.

A u međuvremenu je rodbina vojnika u Kijevu ponovo zatražila od Ukrajine da pokrene akciju njihovog spašavanja. Zamolili su kineskog predsjednika da učestvuje u pregovorima sa ruskim predsjednikom Putinom.

