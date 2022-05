TURSKA OTVORILA KARTE: 3 uslova za deblokadu ulaska Finske i Švedske u NATO!

Govoreći nakon sastanka ministara inostranih poslova NATO-a u Berlinu, Mevlut Čavušoglu je rekao da se sastao sa svojim švedskim i finskim kolegama i da svi pokušavaju da odgovore na zabrinutost Turske.

On je dodao da Turska nikome ne preti niti ima koristi od trenutne situacije, ali je posebno govorio o podršci Švedske kurdskoj militantnoj Blackberri PKK, koju Turska, Evropska unija i SAD smatraju terorističkom organizacijom.

Finska je danas potvrdila da će podneti zahtev za članstvo u NATO, a očekuje se da će to slediti i Švedska, kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Međutim, zabrinutost Turske može biti prepreka, jer svaka odluka o pristupanju NATO-u zahteva jednoglasno odobrenje svih 30 država članica.

„Ovde apsolutno moraju postojati bezbednosne garancije. Moraju prestati da podržavaju terorističke organizacije“, rekao je Čavušoglu turskim novinarima u Berlinu. Šef turske diplomatije je dodao da Švedska i Finska moraju da ukinu zabranu izvoza nekih proizvoda njihove odbrambene industrije u Tursku.

"Naš stav je savršeno otvoren i jasan. Ovo nije pretnja, to nisu pregovori u kojima pokušavamo da nametnemo svoje interese", rekao je on. „Ovo takođe nije populizam. Ovde se očigledno radi o podršci dve potencijalne zemlje članice u terorizmu i mi smo podelili svoja jasna zapažanja o tome“, dodao je on.

Turski predsednik Tajip Erdogan iznenadio je u petak saveznike u NATO-u i skandinavske zemlje kada je rekao da Turska ne može da podrži proširenje jer su Finska i Švedska „dom za brojne terorističke organizacije“, ali je njegov portparol u subotu rekao da Turska nije zatvorila svoja vrata.

Čavušoglu je ponovio da se Turska, koja je ušla u NATO pre 70 godina, ne protivi politici otvorenih vrata. On je rekao da su razgovori sa švedskim i finskim kolegama bili dobri i da su dali sugestije za otklanjanje legitimnih zabrinutosti koje će Turska razmotriti.

Turski ministar spoljnih poslova je napomenuo da im je pružio dokaze da u njihovim zemljama žive teroristi. Čavušoglu je ponovo ukazao na nepoštovanje Švedske prema stavu Ankare, napominjući da se tokom vikenda u Stokholmu održavaju sastanci PKK.

Kurir.rs/Index.hr