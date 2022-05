RUSKI ŠEF DIPLOMATIJE: Sankcije Zapada Rusiji dugo su pripremane i malo je verovatno da će biti ukinute!

Antiruske sankcije koje je Zapad inicirao dugo su pripremane i malo je verovatno da će biti ukinute ali Moskva ;veruje da je moguće obnoviti dijalog sa Zapadom, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Ove sankcije koje liče na histeriju, čak bih rekao negde u agoniji, inicirao je Zapad. Brzinom kojom su uvedene i njihov obim pokazuju da nisu sastavljene preko noći. Dugo su pripremane. Malo je verovatno da će te sankcije biti ukinute", rekao je Lavrov.

"SAD to ne govore javno, ali u kontaktima sa svojim saveznicima poručuju da kada se sve ovo završi, sankcije će i dalje ostati", dodao je šef ruske diplomatije, prenosi TASS.

Rusija će sada suditi o namerama Evrope isključivo na osnovu praktičnih stvari, ali veruje da je moguće obnoviti dijalog sa Zapadom, rekao je Lavrov.

"Ne želimo da kažemo da je put ka obnavljanju dijaloga presečen. Ali o evropskim namerama ćemo suditi isključivo na osnovu praktičnih dela. Naučili smo ozbiljnu lekciju. U tom smislu se situacija promenila u odnosu na kraj Hladnog rata", rekao je on.

Rusija je postala svesnija šta se dešavalo nakon završetka Hladnog rata i nestanka Sovjetskog Saveza i šta je tada izazvalo "euforiju" u odnosima sa Zapadom.

"Tada su svi počeli da pričaju o univerzalnim vrednostima, zajedničkoj sudbini Evrope od Atlantika do Urala i Tihog okeana. To su bile lepe reči. Čim je došlo do stvarnih koraka za sprovodjenje ovih slogana, u Evropi se pojavilo odbacivanje", rekao je Lavrov.

Kurir.rs/Beta