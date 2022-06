NOVA DEMONSTRACIJA SILE ILI PRIPREMA ZA NAPAD: 12 ruskih desantnih brodova tri flote isplovili iz Sevastopolja

Na otvoreno more ukupno je krenulo 12 brodova, iz tri flote, koji se povremeno pojavljuju uz obalu pod kontrolom Ukrajine

Grupa desantnih brodova Ratne mornarice Ruske Federacije, koju čini šest velikih desantnih brodova Severne i Baltičke flote, kao i šest desantnih brodova Crnomorske flote juče su isplovili sa Krima i spremni su da izvrše zadatke na Crnom moru. Ovo je saopštio neimenovani izvor iz Sevastopolju, koji je upućen u dešavanja, a objavila je ruska državna agencija TASS.

Na otvoreno more ukupno je krenulo 12 brodova, iz tri flote, koji se povremeno uključuju u demonstraciju sile prema obalama Odese. Do sad su to radili nekoliko puta.

- Prvi put u Crnom moru deluje tako velika grupacija Ratne mornarice Rusije, koju čini 12 velikih desantnih brodova Severne, Baltičke i Crnomorske flote. Ovi borbeno-desantni brodovi spremni su da izvrše predviđene zadatke u okviru Specijalne vojne operacije, rekao je sagovrnik TASS-a.

On je naveo da su iz sastava Severne flote upućeni veliki desantni brodovi „Petar Morgunov", „Olenegorski rudar" i „Đorđe Pobedonosac". Iz Baltičke flote „Koroljov", „Minsk" i „Kalinjingrad". Crnomorska flota je poslala brodove „Cezar Kunikov", „Novočerkask", „Azov", „Jamal", „Orsk" i „Nikolaj Filčenkov".

TASS je tražio od komande Crnomorske flote, da potvrdi ovu vest, ali o tome nema dalje nikakvih informacija, tajac, tišina, što ukazuje da se nešto sprema!

Pre tri meseca je pres-služba Crnomorske flote saopštila da je 10. februara šest velikih desantnih brodova u sastavu odreda Severne i Baltičke flote, nakon što su završili plovidbu oko Evrope, ušli u Crno more. Tokom zajedničkih vežbi, brodovi su odrađivali zadatke odbrane obale poluostrva Krim i baza flote.

U četvrtak 2. juna komanda „Jug" Oružanih snaga Ukrajine prijavila je pojavu pet ruskih velikih desantnih brodova u oblasti Očakova gde se preti desantom na Nikolajev. Da li ti brodovi pripadaju delu ovog plovnog sastava nije poznato.

Neka pomeranja ukazuju da je moguće da ti brodovi prevoze opremu i vojsku na Zmijsko ostrvo, ali je to nemoguće proveriti.

Mornarička pešadija Oružanih snaga Rusije U potencijalnom desantu glavnu ulogu imaće mornarička pešadija Severne, Baltičke i Crnomorske flote, čiji delovi su u onom čuvenom manevrisanju i dizanju na uzbunu oko švedskog ostrva Gotland spremali se na put. U ovom slučaju svi desantni brodovi koji se nalaze u Crnom moru pripadaju Baltičkoj i Severnoj floti, a svoja desantno iskrcna sredstva dala je i Kaspijska flotila. Kad se pogleda struktura jednica to su delovi 336. samostalne brigade iz Baltijska. Ključnu ulogu igraće svakako 810. samostalna brigada mornaričke pešadije sa Krima, inače prekaljena jednica kojaj je borbeno iskustvo sticala u dva čečenska rata, kao i u Siriji. U ovoj operaciji biće angažovana i samostalna 61 brigada iz Murmanska, čija plovila su stigla u tom čuvenom konvoju u Severnog Mora, preko kanala La Manš-Gibraltara do Mediterana. I ova jednica je učestovvovala u oba čečenska rata. Da li će i ove jednice moći da ostvare mostobtan omoguće spajanje sa ruskim snagama iz pravca Hersona i koliko će branioci Odese biti spremni da zadrže ove snage i tehniku što duže i nanesu im gubitke ostaje da se vidi.

