RUSI SU U OFANZIVI Vojni analitičar Radić: Ukrajinske snage prvi put u ozbiljnoj krizi

Podsetimo, zapadne države poslale su ili obećale Kijevu stotine tenkova, višecevnih bacača raketa i haubica, no Ukrajini su potrebne još hiljade, kako bi se mogla odbraniti od napredovanja ruske vojske, koja na istoku Ukrajine ima značajnu logističku podršku i veliku premoć u artiljeriji.

- Pomoć Ukrajini sa Zapada stiže, ali ne mogu da spasu situaciju, jer je potrebno vreme. Pre svega za pripremu tih sredstava da se pošalju. To nisu sredstva iz jedinica, uglavnom su to konzervirana sredstva, koja su u viškovima. Niko baš nije nesebičan da da ono što ima u upotrebi. Zapadni je princip da imate neku količinu tehnike na poligonima koja se raubuje na gađanjima, a tehniku iz jedinica čuvate. I sada, dok vi to prebacite, pa treba organozovati preobuku… Za sve to treba vremena, kaže Radić.

Kao primer poteškoća na koje nailaze Ukrajinski vojnici navodi da oni moraju sada da se prebace sa metričkog na anglosaksonski merni sistem.

- Odjednom moraju da razmišljaju u drugim mernim jedinicama. Nije to baš tako jednostavno da se prilagodite u trenutku, objašnjava sagovornik N1.

I zato, navodi on, da bi ta sredstva koja je Ukrajina dobila od Zapada, mogla da se efikasno upotrebe, potrebno je mnogo više vremena koje Ukrajina nema na raspolaganju. Kao klasične sisteme za koje je potrebno navikavanje ističe artirljerijske sisteme velikog dometa.

Ocenjuje da je Zapad procenio da će to poslato naoružanje biti dovoljno kako bi Ukrajinci organizovali kakvu-takvu odbranu, i da je to do sada pokazano da Ukrajina može da pruži otpor.

- To je ohrabrilo Zapad da krene sa slanjem složennih borbenih sistema, kaže Radić i dodaje da je u prvo vrme to imalo efekta, ali da su Rusi sa promenom svog pristupa, koncentracijom snaga na malom prostoru u Donbasu, počeli da slamaju ukrajinsku odbranu.

Govoreći o potrošnji oružja, odnosno vojnih resursa, ističe da za Ruse krstareće rakete mogu da budu problem, kao i da su one ograničene po svom broju, a da su nezamenljive u potencijalnim borbama u dubini Ukrajine.

- Rusi su sve snage koje su bile koncentrisane na Kijev poslali na Donbas, i tamo je sada problem kako Ukrajincima dostaviti sredstva, kao i kako da stignu pravovremeno, napominje Radić.

Opisuje da u području oko Severodonjecka ukrajinskim snagama preti opkoljavanje nakon konstantne ruske ofanzive.

- Ukrajinske snage su po prvi put u ozbiljnoj krizi. Prvi put Ukrajinci ne uspevaju da izvuku svoje snage sa prednjeg kraja koji im je postao neodbranjiv, na naredni uređeni položaj, i žrtvovali su Severodonjeck, naveo je Radić.

Gost N1 navodi da glavna rasprava predstoji na Zapadu oko pitanja kako i koliko se može vojno pomoći Ukrajini.

Radić je procenio da će se ovakav tempo borbi u Ukrajini voditi do septembra, kada može doći do preokreta.

- Onda će biti taj prelomni trenutak kada će da bude jasno šta je budućnost konflikta, zaključio je Radić.

