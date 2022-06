BIVŠI ŠEF ĆELIJE CIA U MOSKVI TVRDI: Znam ko kuje zaveru protiv Putina, ubiće ga kao Trockog!

Kako rat u Ukrajini ulazi u peti mesec, zapadni mediji sve češće spekulišu o tome da ruski vojni i politički vrh priprema puč protiv Vladimira Putina, kao i da ruski lider ima problema sa zdravljem.

Poznavaoci prilika smatraju da sve, ipak, zavisi od samog Putina koji je uklonio sve u koje nema poverenja i za koje veruje da bi mogli da mu prave probleme.

Taj pomni izbor bliskih saradnika mogao bi privremeno da spreči zbacivanje Putina, tvrdi Ronald Marks, bivši CIA operativac.

"Mislim da će on biti OK dokle god su siloviki na njegovoj strani", rekao je Marks o pripadnicima elitne službe bezbednosti. "A on sam je uradio dobar posao rešivši se onih koji nisu na njegovoj strani".

Sa druge strane Danijel Hofman, bivši šef moskovske ćelije CIA smatra da situacija nije baš takva i da bi saradnici ruskog predsednika mogli da pokušaju atentat zbog "neuspele invazije" na Ukrajinu.

Bivši obavještajac smatra i da će pokušaj svrgavanja Putina, ako do njega dođe, biti izrazito brzo obavljen. I neće biti "lep"".

"Niko ga neće pitati 'Hej Vladimire, da li bi otišao? Ne, biće to čekić u glavu i kraj. Ili će ga poslati u sanatorijum", rekao je Hofman za Dejli bist i dodao da će "momci koji će to učiniti biti vrlo tajanstveni da Putin ni na šta ne posumnja i ne ubije ih prvi"

Hoffman smatra da zna koje su to tri ključne osobe iza zavere. To su, veruje, ministar obrane Sergej Šojgu, sekretar ruskog Saveta za bezbednost Nikolaj Patrušev i direktor FSB-a Aleksandar Bortnikov.

Nagađa i da neko od te trojice ima ambicije da postane novi vladar Rusije.

CIA operativci podsećaju i da je smrt ili izgnanstvo "modus operandi" u Rusiji: Lenjin je umro, Hruščev je prognan, Brežnjev je preminuo, Gorbačov je zbačen sa vlasti.

"Oni ili padnu mrtvi dok su na vlasti ili im neko pokuca na vrata i kaže 'Vladimire Vladimiroviču, pogodi šta ima, vreme ti je da kreneš. Dopašće ti se ta dača tamo", rekao je Marks.

Inače, referenca za čekić u glavu je podsetnik atentata na sovjetskog revolucionara Lava Trockog, koji je po nalogu Staljina, ubijen sekirom za led.

U međuvremenu, šef Glavne obaveštajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine general major Kirilo Budanov rekao je za JuEsEj tudej da pokušaj atentata možda nije neophodan jer Putin "nema baš dug život pred sobom".

Putinovo zdravlje već je mesecima predmet intenzivnih nagađanja, a tračevi su eskalirali nakon što je snimljen kako se čvrsto drži za sto tokom sastanka sa Šojguom, a ranije ovog meseca mnogima je delovalo da su noge 69-godišnjeg predsednika klecnule tokom govora u Moskvi.

Ruskom lideru je u aprilu navodno bila potrebna hitna operacija zbog raka, a Putin također navodno pati od Parkinsonove bolesti i "simptoma šizofrenije", tvrde samozvani "insajderi iz Kremlja". Lekari i medicinsli profesionalci odbijaju da učestvuju u ovim spekulacijama koje Kremlj odlučno odbacuje kao neistinite.

