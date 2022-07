DOLAZI ZIMA Makron pozvao Francuze da se pripreme za nestašicu gasa, dok se u Nemačkoj očekuje trostruko veća cena!

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je građane da se pripreme na potpuni prekid uvoza gasa iz Rusije i istakao potrebu da država poveća ulaganja u vojsku, dok se sukob na istoku Evrope ne smiruje! U govoru povodom Dana pada Bastilje, nacionalnog praznika Francuske, koji je tradicionalno obeležen vojnom paradom na Jelisejskim poljima u Parizu, Makron je rekao kako vlada priprema "razuman plan" za uštedu energije, čija je jedna od prvih stavki gašenje javne rasvete noću.

Rast inflacije

Sankcije koje su EU i SAD uvele Rusiji zbog invazije na Ukrajinu dovele su do rasta cena energenata, hrane i drugih proizvoda, što je podstaklo porast inflacije. Navodeći da se kraj rata još ne nazire, Makron je poručio da bi Francuzi trebalo da se pripreme da plate veliku cenu:

Raj na Zemlji... foto: Shutterstock Neobična ponuda iz Atine: Nemački penzioneri da dođu da se greju na zimu Vasilis Kikilijas, grčki ministar turizma, pozvao je nemačke penzionere da dođu na zimu u Grčku da se greju jer je u ovoj zemlji klima prijatna tokom hladnih meseci. - Na jesen i zimu, mi, Grci, drage volje ćemo poželeti dobrodošlicu nemačkim penzionerima koji žele da vide kako izgledaju mediteranske zime. Naše tradicionalno gostoprimstvo, blage zime i odlična usluga su im na raspolaganju. Čekamo vas - rekao je Kikilijas za Bild. Poziv je uputio i Panajotis Simandirakis, gradonačelnik kritskog grada Hanja: - Pozivamo sve Nemce koji žele da dođu kod nas na zimu da se sklone od krize. Mi imamo najbolju klimu u Evropi, nije potrebno grejanje zimi.

- Moramo se pripremiti na to da će ovaj konflikt potrajati. Leto i početak jeseni će biti teški, vrlo teški. Rusija koristi energiju i hranu kao oružje u ratu. Moramo se pripremiti za scenario kada više nećemo imati ruski gas - rekao je Makron. On je pozvao da se ubrza prelazak na energiju dobijenu iz vetroparkova na vodi, kao i na veću evropsku prekograničnu energetsku saradnju, jer Francuska želi da nastavi da diverzifikuje svoje izvore gasa. Makron je istakao i da neće biti promene politike prema Ukrajini, koju je posetio u junu: - Želeli smo da zaustavimo rat bez direktnog mešanja. U isto vreme želimo da učinimo sve kako Rusija ne bi pobedila, a da Ukrajina odbrani svoju teritoriju. Ne želimo da izbije svetski rat. Naš vojni budžet neće biti smanjen, naprotiv. Moramo uložiti u zalihe kako bismo što brže proizveli što više municije. Koliko je situacija sa energentima ozbiljna, svedoči i istup Klausa Milera, predsednika nemačke Savezne agencije za mreže, koji je pozvao građane da počnu da štede sada kako bi mogli da plaćaju gas čija će se cena utrostručiti: - Za one koji sada dobijaju račune za grejanje, cene su već dvostruko više, a posledice rata u Ukrajini još nisu uzete u obzir. Od 2023. godine će oni koji trenutno plaćaju 1.500 evra godišnje plaćati 4.500 evra i više. To je apsolutno realno - rekao je on za DND, prenosi Dojče vele.

Putin zavrće slavinu?

Podsećamo, zbog redovnog godišnjeg održavanja trenutno je zatvoren Severni tok 1, glavni gasovod za dopremanje ruskog gasa u Nemačku. Gasovod bi trebalo da proradi 20. jula, ali se u Briselu spekuliše da će ruski predsednik Putin potpuno zavrnuti slavinu. I pre zatvaranja gasovoda protok je bio smanjen jer je, kako se tvrdi u Moskvi, Kanada zbog sankcija Rusiji blokirala isporuku turbina za kompresiju kompanije "Simens".

