BUDIMPEŠTA PROTIV SANKCIJA Sijarto: Evropska unija ne sme da krije istinu o ruskom gasu!

Dokazali smo da nabavka gasa nije ideološko, već fizičko pitanje koje se može rešiti razgovorom. Unija da kaže istinu, poručio šef mađarske diplomatije glosa Mađarska nabavlja još 700 miliona kubika gasa iz Rusije

Plan Evropske komisije da se potrošnja ruskog gasa smanji za 15 odsto doveo je do novih još izraženijih podela u EU! Među najglasnijim protivnicima je Mađarska, a šef diplomatije Peter Sijarto pozvao je zvaničnike u Briselu "da ne kriju istinu o ruskom gasu"! On je nedavno boravio u Moskvi i sastao se sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, a po povratku je rekao da pitanje energetske bezbednosti "ne bi trebalo da bude ideološko".

Stiže grejna sezona

- EU bi trebalo da bude iskrena o realnosti isporuke gasa iz Rusije, a ne da to tretira kao ideološko pitanje - rekao je Sijarto i nastavio:

Izveštaj Blumberga: Skok uvoza nafte sa Bliskog istoka Isporuke sirove nafte iz zemalja Bliskog istoka u Evropu porasle su za 90 odsto od januara, pošto blok odbija rusku naftu zbog sankcija, objavio je Blumberg. Agencija navodi da je obim isporuka sa Bliskog istoka u Evropu skoro udvostručen u odnosu na 2021. U prve tri nedelje jula više od milion barela dnevno upumpavano je u Evropu kroz naftovod Sumed, koji šalje naftu, mahom iz Saudijske Arabije. Još 1,2 miliona barela, uglavnom iz Iraka, došlo je preko Sueckog kanala. EU je najavila potpuni prekid uvoza ruske nafte od početka 2023.

- Dokazali smo da nabavka gasa nije ideološko, već fizičko pitanje koje se može rešiti razgovorom. Biću iskren, čuo sam od vodećih političara u zapadnoj Evropi poslednjih meseci da su sve sredili. Pronašli su alternativne izvore, kupili su gas odnekud, oslobodili se zavisnosti od Rusije. Zašto onda alarm? Uskoro stiže grejna sezona i političari bi morali da kažu da li ima gasa ili ga nema. Ne bi trebalo kriti istinu u pogledu snabdevanja energijom - izričit je Sijarto. Mađarski premijer Viktor Orban nedavno je rekao da je EU pucala sebi u pluća uvođenjem sankcija Rusiji.

U Kijevu imaju rešenje: Konfiskujte ruski gas! Ukrajinske vlasti trebalo bi da konfiskuju gas iz gasovoda koji povezuje Rusiju za zapadnom Evropom, smatra Dmitro Razumkov, bivši predsednik Vrhovne rade, ukrajinske skupštine. - Naša ekonomija je pred katastrofom. Kao tranzitna zemlja, mi moramo da ispunimo obaveze prema našim međunarodnim partnerima. U skladu sa zakonom bi trebalo da upumpamo ruski gas u naša skladišta. Paradoks je da su naša skladišta prazna - rekao je on.

Prema planu Evropske komisije, članice Unije bi trebalo da od avgusta do marta 2023. godine za 15 odsto smanje upotrebu gasa. To je izazvalo veliko negodovanje od Lisabona, preko Berlina do Budimpešte. Mađarska je najavila kupovinu još 700 miliona kubika gasa iz Rusije kako bi obezbedila dovoljno rezervi za zimu.

Preti recesija

Ruski državni gigant "Gasprom" nastavio je sa isporukama ovog energenta Nemačkoj preko gasovoda Severni tok 1, koji je bio na desetodnevnom remontu. Međutim, isporuke su nastavljene sa 40 odsto kapaciteta. "Gasprom" tvrdi da je to zbog tehničkih problema jer je jedna od "Simensovih" turbina bila zadržana u Kanadi posle remonta, a pod izgovorom uvedenih sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Zvaničnici u Nemačkoj su upozorili da bi momentalno potpuno zaustavljanje ruskog gasa izazvalo veliki potres u ekonomiji i dovelo do recesije.