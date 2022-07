UKRAJINSKI FRONT SE PRIBLIŽAVA MAĐARSKOJ, ORBAN TVRDI: Jačamo vojsku, NATO nije spreman za kolaps ukrajinske odbrane!

„Dok Mađarska zvanično obuzdava cene određenih proizvoda, ratna inflacija se ovim sredstvima može samo privremeno i delimično ublažiti“, rekao je Orban, prenosi Hungari Tudej.

"Umesto uvođenja dodatnih sankcija, potreban je prekid vatre praćen sporazumom u okviru mirovnih pregovora. Ali Mađarska je sama u takvoj poziciji", rekao je on.

Mađarski premijer je rekao da je zemlja u defanzivnoj poziciji i da sada nije vreme za investicije ili povećanje plata. Umesto toga, sada je cilj da "ne dozvolimo da ratna situacija vrati naš ekonomski razvoj i životni standard", rekao je on.

Vlada je, dodao je Orban, posvećena zaštiti pune zaposlenosti, sistema podrške porodici, gornje granice računa za komunalije i penzija. On je rekao da će Mađarska dva do tri puta ubrzati razvoj svoje vojske. „Moramo nastaviti da razvijamo sposobnosti veoma brzim tempom“, naglasio je on.

foto: EPA / Yuri Kochetkov

On je rekao da se NATO još nije suočio sa mogućnošću "urušavanja ukrajinskog fronta", dodajući da postoji "svaka šansa" da se front približi Mađarskoj. Odbrambeni kapaciteti Mađarske moraju biti „radikalno“ ojačani „nadljudskim naporima“, rekao je on, a „kako bismo obezbedili mir, sada moramo masovno ojačati naše vojne kapacitete“.

Mađarska je, istakao je, u težem položaju od drugih zemalja zbog rata u Ukrajini i „poplave migranata”. On je napomenuo da je do sada u Mađarsku ušlo 800.000 izbeglica, dok je ove godine broj ljudi koji su ilegalno prešli granicu premašio 100.000.

Orban je rekao da će granična straža biti pojačana "lovačkim eskadrilama" i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovati i zaposliti hiljade ljudi u skladu s tim. Pogranični lovci će, kako je rekao, nastojati da se pridržavaju "kulture koja karakteriše današnju policiju", dodajući da je policija efikasna i prijateljski nastrojena prema građanima. On je rekao da bi novi aranžman mogao blagotvorno da utiče na odnos građana i policije, kao i na odnos migranata i policije. Međutim, dodao je, ako se ovo ne pokaže slučajno, onda će policija možda morati da gradi svoju odbrambenu poziciju u "malo oštrijoj formi".

Vojnici i policija su do sada upućeni na južnu granicu, rekao je Orban i dodao da kako se front približava istočnoj granici Mađarske, oni moraju da ojačaju svoju odbrambenu sposobnost. Vojnici sada moraju da učestvuju u sprovođenju ubrzanog vojnog razvoja, dok mnogi policajci sada obavljaju stresan posao daleko od svojih porodica, rekao je on.

Što se tiče statusa Ukrajine kao zemlje kandidata za članstvo u EU, koji je prošle nedelje odobrio Evropski savet, Orban je rekao da će status Ukrajine pomoći u jačanju prava etničkih Mađara koji tamo žive.

Kandidatura je "prvi korak" i ne znači automatski početak pregovora o integracijama, istakao je on. Kijev će morati da ispuni uslove za početak pregovora o pridruživanju, uključujući zahteve EU i Mađarske u vezi sa etničkim manjinama u zemlji.

„Sada smo u mnogo boljoj poziciji, jer Ukrajina traži kandidaturu, nego što bismo inače bili“, rekao je on.

Osvrćući se na neprihvatanje Bosne i Hercegovine u grupu zemalja sa statusom kandidata za članstvo u EU, Orban je rekao da zapadnoevropskim liderima i dalje nedostaje osnovno razumevanje pitanja integracije Zapadnog Balkana u EU, te da se ubrzano rastuća migracija je direktan dokaz da ove zemlje treba da budu primljene u EU.klub.

"Oni bi prihvatili Ukrajince, ali Bosance još ne primaju. Ipak, mi ćemo nastaviti da se borimo zajedno sa Austrijancima, Slovencima i Hrvatima da se to dogodi", rekao je on.

