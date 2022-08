VODA JE BILA KRVAVA, BILA SAM U ŠOKU! Ispovest žene koju zamalo nije ubio kit od 2 tone: Zagrizao mi je nogu i nije hteo da pusti

Godine 1971, kada je En Godži imala samo 22 godine, doživela je nesreću sa kitom ubicom od dve tone u "Morskom svetu" San Dijegu i jedva je pobegla.

En, koja sada ima 73 godine, rekla da je bila u vodi sa kitom ubicom samo da bi promovisala njegov dolazak u park - ali su stvari brzo pošle naopako.

Ubrzo nakon što je ušla u bazen, noseći samo bikini, En je rekla da može da primeti da nešto nije u redu jer je kit udarao perajima na sve strane "kao krpena lutka". Na zastrašujućim snimcima, kit se može videti kako iznenada kruži za En, kada je zagrizao njenu nogu i krenuo da zaroni.

Dok je En vrištala, osoblje parka je samo užasnuto gledalo kako ju je Šamu vukao na dno bazena. Govoreći za CBS vesti, En je rekla da očekuje da će umreti tamo dole.

-Pala sam na dno bazena, a ona se samo okrenula i zgrabila me čeljustima. U suštini sam bila na njenoj donjoj vilici sa zubima na butinama. Visila sam na njenoj glavi. Jako sam se bojala da ću se udaviti. Zaronila bi i spustila se, a ja nisam znala koliko ću dugo biti tamo dole", rekla je ona.

Na kraju je jedan od radnika uspeo da pruži dugačku motku do En koja je koristila da se izvuče do ivice bazena. Zatim je došlo do natezanja kita i njene noge koje je osoblje parka uspelo da dobije.

Zapanjujuće En kaže da iako je to iskustvo bilo traumatično, u to vreme nije osećala bol, uprkos tome što joj je bilo potrebno 200 šavova da zatvori ranu koje je orka napravila.

Rekla je: "Bilo je puno krvi. Ali nije bilo bola, voda je bila hladna i bila sam u šoku."

