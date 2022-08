ŠOK SCENA U PROGRAMU UŽIVO! TURISTA PRIČA KAKO UŽIVA NA LETOVANJU A IZA NJEGA... Kamere sve snimile, objavljeno i na TV (VIDEO)

Lopov je snimljen kako krade na plaži u Barseloni dok gost na odmoru daje izjavu za jednu špansku televiziju govoreći o odličnoj hrani i lepom vremenu.

Lopov se pojavio u momentu dok je turista govorio 'Volim Barselonu', prenosi Miror.

Lopov krade ranac foto: Printscreen/Twitter

On je nastavio da govori za TV bez prekida nakon što se muškarac sagnuo i uzeo torbu i otišao. Kako je on to učinio, turista se samo čulo 'Plaža je vrlo lepa, a voda je čista i hladna'. Nekoliko sekundi kasnije pojavio se i zbunjeni vlasnik runča i poče da viče kako mu je neko ukrao ranac.

No puede retratarse mejor. Entrevistan a un hombre para preguntarle qué le gusta más de Barcelona mientras por detrás roban un bolso en directo. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/l63ohaFcgQ — 📈📷Carlos JG (@CarlosJG) August 14, 2022

Skoro se zaleteo i u snimatelje dok je plažom vikao 'Moja torba' dok ga je gledala žena u bikiniju .

Čovek koji je intervjuisan je očito u potpunosti bio nesvestan haosa iza njega dok je novinaru nastavio da priča i spomenu koliko voli napolju da jede.

Snimak sa španske televizije TVE napravljen na popularnoj gradskoj plaži u Barseloni, postao je viralan u ponedeljak.

Policija je otkrila da je ušla u trag lopovu i d aga je identifikovala.

