POPUNJENOST NEMAČKIH SKLADIŠTA GASA 80 POSTO: Uprsko smanjenim isporukama iz Rusije

Nemačka skladišta prirodnog gasa sada su popunjena više od 80 odsto, što ukazuje na stabilan napredak uprkos drastičnom smanjenju isporuka iz Rusije u vreme rata u Ukrajini.

Prema danas objavljenim podacima, skladišta gasa u Nemačkoj, najvećoj evropskoj ekonomiji, popunjena su 80,14 odsto.

Nemačke vlasti navode da se skladišta gasa "stabilno pune", ali upozoravaju da bi trodnevna obustava isporuka kroz gasovod Severni tok 1 iz Rusije, planirana za sledeću nedelju, "mogla privremeno da uspori" tu aktivnost.

Prirodni gas se koristi za napajanje industrije, za grejanje domova i kancelarija i za proizvodnju električne energije.

Povećanje rezervi gasa je ključni fokus nemačke vlade otkako je Rusija napala Ukrajinu 24. februara, kako bi zemlja izbegla poremećaje u industriji usled rasta potražnje tokom zime.

Nemačka skladišta gasa bila su oko 56 odsto popunjena kada je ruska državna kompanija Gasprom sredinom juna počela da smanjuje isporuke kroz gasovod Severni tok 1. Rusija je tada kao razlog smanjenja navela tehničke probleme koje su nemačke vlasti odbacile kao izgovor za pokazivanje ruske političke moći.

Prethodnih nedelja Severni tok 1 radi sa svega 20 odsto kapaciteta. Gasprom je u petak saopštio da će gasovod biti zatvoren od 31. avgusta do 2. septembra zbog "rutinskog održavanja" kompresorske stanice.

Nemačka vlada je pre mesec dana pooštrila zahteve za popunjenost skladišta, uvodeći obavezu da ona budu puna 75 odsto do 1. septembra, 85 odsto do 1. oktobra i 95 odsto do 1. novembra.

Kurir.rs/Beta