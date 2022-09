BAJDENOV CRVENI GOVOR PODELIO AMERIKU! Analitičari: Crtaju metu na čelo pristalica Donalda Trampa! SVE PODSEĆA NA SRBE i 90-TE

Vladimir Marinkovič, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i Olga Ravasi, osnivač organizacije "Srbi za Trampa" istakli su da je politika Donalda Trampa usmerena pre svega ka rešavanju problema unutar same Amerike, ali i da se nalazi pod ogromnim pritiskom zbog predstojećih izbora i istrage FBI koja se vodi protiv njega.

Olga Ravasi navela je da se u Americi govor aktuelnog predsednika Džozefa Bajdena okarakterisao kao "crveni govor", koji je nacrtao metu na čelu svim pristalicama Trampa okarakteisavši ih kao državne nerijatelje.

- Vrlo je burno, zahuktava se sve. Bajdenov govor okarakterisan je kao "crveni govor" jer je bio oličenje histerične partijske demagogije, koji je nacrtao metu na čelu onih koji podržavaju Trampa. On je žigosao kao neprijatelje one koji sa sa njim ne slažu. Trampov govor, koji je pratilo oko 20.000 ljudi. Tu je bila strašna energija, strašan entuzijazam. Predsednik Tramp je na prvo mesto stavio građane Amerike, a ne ratove širom sveta - kaže Olga Ravasi, osnivač organizacije "Srbi za Trampa", koja ističe da demokrate samo pričaju o predsedniku Trampu i to je jedino što oni nude.

Vladimir Marinkovič, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva naveo je da nije ništa novo polarizacija i žestoki sukobi između glasne manjine i većinske Amerike koja želi da se vrati nekim konzervativnim vrednostima.

- Tramp i taj republikanski konzervativni deo izložen je ogromnom pritisku. Istraga koja se vodila protiv Donalda Trampa dokazala je da nije imao nikakve veze sa Rusijom i predsednikom Vladimirom Putinom. I od kad je izgubio izbore, on je ostao najjača politička figura u republikanskoj partiji - kaže Marinković.

Ravasi je istakla da je Donald Tramp najjača figura u republikanskoj stranci.

- Tu se vodi jedan buran rat unutar same stranke. Imate dve struje, jednu koja podržava predsednika Trampa i one koji se naklanjaju demokratskoj politici. Interesantno je ovo što se desilo sa upadom FBI je priprema za izbore u novembru. Ovim demokrate pokušavaju napraviti ne samo njega toksičnim, već i njegove kandidate, kako bi se pristalice odgovorile da glasaju za njega. Osamdeset miliona Amerikanaca su danas Srbi devedesetih. Satanizacija koja se nama događala tada, sada se događa svim pristalicama Donalnda Trampa - istakla je Olga Ravasi.

Trampova administracija imala je mnogo više senzibiliteta za ceo zapadni Balkan, naveo je Marinković.

- Imali su senzibiliteta prema našoj religijskoj baštini na Kosovu i Metohiji. Oni nisu stopirali nijedan projekat koji je potpisan Vašingtonskim sporazumom - kaže Marinković.

