KRIMSKI MOST ZA RUSIJU JE SIMBOL, A RUŠENJE ZA ZELENSKOG IMA PSIHOLOŠKI ZNAČAJ: Eksplozija će da isprovocira težak odgovor Moskve

Eksplozija i urušavanje Krimskog, odnosno Kerčkog mosta postala je svetska tema broj jedan u svim medijima sveta. Dok Zapad sa Ukrajincima, koji su zvanično saopštili da stoje iza ovog napada i rušenja likuju i vesele se, u Rusiji prevladava sve veći bes.

Delovi vojnih analitičara zahtevaju radikalan i žestok odgovor po infrastrukturnim ciljevima širom Ukrajine kao kompenzaciju za rušenje mosta, koji za Rusiju predstavlja više od običnog putnog pravca. Kerčki most je zapravo simbol.

foto: Printscreen Twitter/Mash

O tome šta sledi i zašto je ovo Ukrajina uradila svoju procenu i analizu dao je vojni komentator magistar Boško Jovanović, koji je objasnio da Ukrajina da stoji odlično na frontu ne bi gađala most, nego jurnula na Lugansk, a da su sa ovom akcijom pucali sebi u nogu.

"Gađanje Krimskog mosta za mene je potpuno očekivano iako sam u tekstu za Kurir rekao da Ukrajinci to ne treba da rade. Ali zašto je očekivano?

foto: Printscreen Twitter

Da je Ukrajini toliko dobro na frontu koliko oni tvrde ne bi gađali most, nego bi išli na Lugansk, ali pošto se ne ide na Lugansk i nigde se ne objavljuju ukrajinski gubici, a NATO je otresao Ukrajinu u pogledu prijema, onda Ukrajinci moraju da pokažu da pobeđuju, ali treba da znaju jednu stvar, da imaju ograničene resurse, a Rusi imaju neograničene resurse. Suština u tome je naprosto što je Krimski most nepokretna meta, on je više simbol, nego što ima značaja posle stvaranja kopnene veze između Krima i ostatka Rusije i stvar je u tome da pošto ima kopnene veze između Rusije i Krima, most za Ruse više nije potreban. Ali on za Zelenskog ima psihološki značaj. Nije prvi put da su Ukrajinci gađali. Oni su imali nameru da ga dignu u vazduh i morskim putem, pa je FSB to sprečavao.

foto: Printscreen Twitter

Što se tiče Krimskog mosta, to će zapadni mediji da prikažu kao veliku pobedu Ukrajine. Sad nek se neko seti filma Most na reci Kvaj. Jel rušenje nešto promenilo, pa nije? I ovo rušenje neće nešto da promeni , ovo će samo da isprovocirra težak odgovor Moskve. Jer koliko se god Putin sudržavao od sukoba i ponavljao da hoće razgovor sa Vašingtonom, Ukrajina je rešila da eskalira sukob.

Međutim pošto je NATO odbio da primi Ukrajinu u svoje redove po brzoj formuli, veliko pitanje je da li uopšte razum vlada u Kijevu. Jer Ukrajina nije mogla da skupi više od 600.000 vojnika, iako je na primer oštećen Krimski most, to će vrlo da utiče na odziv na mobilizaciju, na primer među Rusima.

Tako da Ukrajinci su majstori da pucaju sami sebi u nogu, ali kad se ratuje onda neka strana gubi razum, neka ga i nema. Setimo se primera da su nemci koristili bojne otrove 1942, pa da je bila zajednička saveznička izjava da u slučaju još jednom to urade i saveznici će da koriste bojne otrove. Posle toga Nemci nisu na frontu koristili to oružje. Tako da, kako da kažem ako ne bude Krimskog mosta, biće kopnenog koridora ka Krimu. To je za Moskvu prioritet i ovo će biti još jači motiv onima koji od Putina zahtevaju da se ratuje punom snagom ", dodaje on za Kurir.

Kurir.rs/A.Mlakar/B. Jovanović