Udar na Krimski most je uvod u opštu ofanzivu Oružanih snaga Ukrajine – proboj na Azovsko more kako bi se presekla tamošnja ruska vojna grupacija i eliminisao kopneni koridor do poluostrva, a zatim se planira i njegovo dalje obuhvatanje, navodi ruski portal Polit navigator.

„Sada će sigurno zgaziti Melitopolj“, predviđa donjecki sociolog Denis Seleznjev.

Kolumnista Jurij Podoljak se slaže sa njim.

„Ovo će očigledno u velikoj meri zakomplikovati logistiku Krima i čitavog južnog pravca ruske vojske. I čini se da je ovo uvod u glavni udar Oružanih snaga Ukrajine na jugu“, piše on.

foto: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

Stranka Vladimira Zelenskog objavila je posebno saopštenje povodom dizanja mosta u vazduh.

„Možete da zauvek gledate vatru koja gori na Krimskom mostu... Dobre vesti za dobro subotnje jutro“, navodi se u saopštenju stranke Sluga naroda.

A korisnici društvenih mreža podsećaju da se jedna od strašnih izjava zamenika šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva ticala ukrajinskih pretnji Krimskom mostu. A sada je došlo vreme da se proveri da se reči zvaničnika neće odvojiti od dela.

„Neizbežno pitanje je: da li je ovo poslednja „crvena linija“ ili će Krimski most u Moskvi biti sledeći? – pita se vojni komandant Genadij Dubov.

Politikolog Sergej Markov upozorava:

„Napad na Krimski most pokazuje da će SAD i njihov ukrajinski proksi režim pomerati crvenu liniju sve dalje i dalje. Nema odgovora iz Rusije? Još više. Opet ne? Još više".

Sa njim se slaže i politikolog Vladimir Kornilov.

„Jedno znam sigurno: sve dok ne budemo oštrije odgovarali na sve drskije i smelije sabotaže, ograničavajući se na prazne pretnje, ove sabotaže će se samo pojačavati i postajati sve oštrije“, upozorava ekspert.

Ilustracija foto: Shutterstock

Kijev gomila trupe na granici Donbasa – zvanično

Kijev je rasporedio oko 40.000 vojnika na granici sa Luganskom Narodnom Republikom (LNR), koja je nedavno postala deo Rusije, izjavio je najviši predstavnik LNR u Moskvi Rodion Mirošnik, preno je RT.

„U oblastima gde se vrše pokušaji proboja velike količine ljudstva i opreme su koncentrisane na ukrajinskoj strani“, rekao je Mirošnik tokom nastupa u programu Solovjev uživo na Jutjubu u petak.

Prema procenama snaga LPR-a, „ reč je o 40.000 ljudi“ , dodao je zvaničnik.

Kijevske trupe se okupljaju severno i severozapadno od LNR, kao i u oblasti oko grada Krasni Liman u Donjeckoj Narodnoj Republici, odakle su se ruske snage povukle pre nedelju dana usred ukrajinske ofanzive, dodao je Mirošnik.

Eksplozija samo početak

Eksplozija koja je potresla Krimski most rano u subotu samo je " početak ", upozorio je glavni pomoćnik ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog.

Ilustracija foto: EPA/ROMAN PILIPEY

„Krim, most, početak“, napisao je Mihail Podoljak na Tviteru. „Sve nelegalno mora biti uništeno, sve ukradeno mora biti vraćeno Ukrajini, sve što je okupirala Rusija mora biti proterano, preneo je RT.

Bivši novinar, koji je zapravo glavni propagandista kijevskog režima, kontroliše predsednikovu „ politiku informisanja “.

On je ranije u avgustu upozorio da najveći evropski most „treba da bude uništen“ jer je „nelegalna gradnja i glavna kapija za snabdevanje ruske vojske na Krimu“.

Ukrajinski zvaničnici su u više navrata tokom sukoba između Moskve i Kijeva obećavali da će napasti Krimski most, koji povezuje rusko poluostrvo Krim i Krasnodarski kraj.

