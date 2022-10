IGOR GRIKIN-STRELKOV PONOVO U UKRAJINI: Za jedne heroj, za druge pajac, a Ukrajinci za njegovu glavu nude 100.000 dolara

Vest dana u subotu svakao je bila da je Igor Strelkov ili Igor Ivanovič Girkin, bivši lider ustanika u Donbasu 2014. godine, koji je oštro kritikovao Putina i stanje u Donbasu mobilisan u rusku vojsku i da će biti upućen na front u Ukrajinu.

Ovu vest potvrdila je i njegova supruga Miroslava Reginskaja na svom profilu na ruskoj društvenoj mreži Vkontakte, koja je objavila i sliku nje i strelkova u vojnoj uniformi. Strelkov koji je preoznatljiv po svojim brkovima sada nosi i kraću bradicu.

foto: Profimedia

Na Telegramu povratak Strelkova, opisan je kao povratak u službu sa informativnog na borbeni front. Međutim narednog dana u nedelju 16.10. 2021. ni Ukrajina nije časila časa i raspisala je poternicu za Strelkovim za čije hvatanje Kijev nudi 100.000 dolara.

GUR (Ukrajinska vojna obeveštajna služba) jamči 100.000 dolara za zarobljenog Igora Girkina - Strelkova, objavilo je naukrajinsko Ministarstvo odbrane, a glavno obaveštajno odeljenje Ministarstva obrane Ukrajine jamči isplatu 100.000 dolara za transfer Igora Girkina (Strelkova) u ukrajinsko zarobljeništvo.

Igor Girkin ili strelkov vinuo se u vrh medijske pažnje poslo puča na Majdanu 2014. ankesije Krima u sastav Rusije i otopčinjan sukoba sa ukrajinskom vojskom i policijom u proleće iste godine u Donbasu, koji se posle masakra u Odesi pretvorio u krvavi građanski rat. Strelkov je otišao u Slavjansk, imenovan je bio za ministra odbrane Donjecke Narodne Republike. Mnogi ga krive da je glavni krivac za opkoljavanje i zauzimanje Slavjanska, a deo boraca uspeo je da se povuče u Donbas. Girkin je podneo ostavku i izneada otišao nazad u Rusiju, bavio se humanitarnim radom, a onda počeo otovreno da kritkuje stanje u Dobasu. Od idola, borca revolucije, postao je neprijatelj broj 2. Kad se vratio oženio se ponovo, drugi put.

foto: Profimedia

Otukdu on ponovo u Ukrajini za Kurir govorio je magistar međunarodnih odnosa i vojni komentator Boško Jovanović

Igor Strelkovi ili Igor Girkin je čovek, koji je završio Arhivsko-arheološki institutu i kao takav nije mogao da bude deo FSB. Mogao je da bude možda doušnik, ali on se bavio i tome je bio hobi rekonstrukcija bitka iz Prvog svetskog rata. On je naprosto izmišljena figura, koja je stavljena u prvi plan kad je krenula antiteroristička akcija na Donbasu, a po shvatanju ljudi iz Donbasa protivljenje puču.

On je totalno beznačajna figura, bio i sad jeste. Pre nekoliko godina, najpoznatiji ukrajinski novinar Dmitrij Kordon je s njim snimio intervju, stavio na svoj Jutjub kanal. To je imao ogormnu gledanost. Ukrajinski desničari su ga optuživali na popularisanje ruskih agresora, on se vadio na to da je poslao flešku sa snimcima intervjua u Međunarodni krivični sud u Hagu, sa idejom, da oni Girkinu sude za zločine. Naravno od toga ništa nije bilo, nikakva optužnica nije podignuta. Jer se razume da je Igro Strelkov Girkin običan klovn, koga je proizveo Vladisalv Surkov, koji je završio dramsku akademiju u Moskvi, koji opet nikakve veze sa GRU- om nema veze. ideja je bila da se stvori narodni heroj, koji će da povuče pažnju masa, a dizanje optužnice i raspisivanje poternice od strane Ukrajine, naprosto govori o tome da je Ukrajina daleko od toga kako se tvrdi da joj ideje ponestaju, jer dizati optužnice, raspisivati poternice protiv beznačajnih likova govori o bezidejnosti, o očaju, da se ljudi nalaze u paralenoj stvarnosti, jer naprosto stvar je u tome da ako se u sred rata raspisuje poternica za osobom, koja je posve beznačajna, to znači da niste sposbni da se bavite pravim stvarima.

foto: Profimedia

Ovo je samo još jedan pokušaj Ukrajine da održi zapadnu pažnju da predstavi, da radi nešto, a u stvari ne radi ništa da se spremi za rusku ofanzivu iz pravca Belorusije i da se spremi za odbranu Harkova, zato što ako se nastavi bombardovanje Belgoroda Rusi neće imati nikakv drugi izbor osim da zauzmu Harkov. Tako da što se toga tiča ovo je smao još jedna predstava za mase i dobar povod za novinare da kopiraju vesti.

Kurir.rs/A.Mlakar/B. Jovanović