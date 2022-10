ŠOLC DONEO ODLUKU I SPREČIO PODELU KOALICIJE: Rad tri nuklearne elektrane nastavljaju sa radom do 15. aprila 2023.

Nemački kancelar Olaf Šolc presudio je da će tri preostale nuklearne elektrane u zemlji moći da rade do 15. aprila 2023. godine, čime je prekinut politički ćorsokak zbog energetske krize koja je podelila njegove koalicione partnere.

U pismu koje je objavila vladina kancelarija za odnose sa medijima u Berlinu, Šolc je naložio ministarstvima ekonomije, finansija i životne sredine da podnesu zakonske predloge koji bi omogućili nuklearnim elektranama Izar 2, Nekarvesthajm 2 i Emsland da nastave sa radom posle kraja godine. ali najkasnije do 15.04.2023.

Pomenute tri nuklearke snage su 4.300 MV i doprinele su sa šest odsto sve električne energije proizvedene u Nemačkoj ove godine.

Istovremeno, naložio je ministarstvima da do 2030. pripreme „ambiciozan” zakon o povećanju energetske efikasnosti i postepenom ukidanju upotrebe uglja.

Liberali (FDP) su već pozdravili kancelarkinu odluku, dok su Zeleni na nju reagovali oprezno.

Odluka Olafa Šolca dolazi posle višednevnih pregovora koalicionih partnera o tome da li i koliko dugo tri nuklearne elektrane treba da nastave da rade. Poslednjih meseci Nemačka je morala da restrukturira svoju mešavinu izvora energije zbog smanjenja snabdevanja ruskim gasom. Ključno rešenje o kome se razgovaralo bilo je privremeno korišćenje nuklearnih elektrana, koje bi, prema dugoročnom planu vlade, trebalo da budu ugašene do kraja ove godine.

"U interesu naše zemlje i njene privrede je da ove zime zadržimo sve naše kapacitete za proizvodnju energije. Kancelarka je to sada jasno stavila do znanja", tvitovao je u ponedeljak lider FDP-a i ministar finansija Kristijan Lindner, koji je želeo da tri nuklearne elektrane postrojenja bi bila u funkciji do 2024. godine, a po potrebi bi se ponovo pokrenule i već zatvorene nuklearke.

Ministar ekonomije Robert Habek iz Partije zelenih, koja se tradicionalno protivi upotrebi nuklearne energije, rekao je i pre kancelarkine odluke da će do 15. aprila u rezervi biti samo dve nuklearne elektrane na jugu Nemačke, dodajući da će one biti iskorišćene za proizvoditi električnu energiju koja se koristi samo po potrebi. Prema njegovim rečima, treća preostala nuklearna elektrana, Emsland, biće zatvorena zauvek 1. januara 2023. godine.

