KINA DOVODI VOJNE JASTREBOVE! Eksperti: Si Đinpingova nova desna ruka oštra po pitanju Tajvana KORISTIĆE ORUŽANU SILU U OKUPACIJI

U Velikoj dvorani naroda, u Pekingu, počeo je dvadeseti Nacionalni kongres Komunističke partije Kine. Reč je o jednom od najvažnijih političkih događaja u Narodnoj Republici Kini.

Jedan od najznačajnijih rezultata vođstva Komunističke partije Kine je smanjenje siromaštva, koje je izvuklo preko 850 miliona ljudi iz krajnjeg siromaštva, što čini skoro 70% svetskog iskorenjivanja siromaštva. To je postignuće bez presedana u svetskoj istoriji.

Andrej Mlakar, novinar rubrike "Planeta" na portalu Kurir.rs, naveo je da je ovo velika prekretnica za Kinu i da će označavati mnogo stvari u budućnosti.

- Оvo je jedna prekretnica jer će Si Đinping uzeti treći mandat. Za razliku od njegovih prethodnika on će biti jedini koji će imati treći mandat. Faktički će se približuiti po svojoj moći osnivaču sadašnje Kine Mao Zedongu. Ovo je prekretnica jer označava mnogo stvari koje će se u budućnosti desiti . To su izbori u SAD 2024. godine i osnovno pitanje Tajvana - rekao je Mlakar.

Si Đinping, koji ima 69 godina, trenutno je na tri najvažnije pozicije u zemlji - kao generalni sekretar, on je šef Komunističke partije Kine; kao predsednik, on je šef kineske države, a kao predsedavajući kineske Centralne vojne komisije on komanduje oružanim snagama zemlje.

foto: Kineska medijska grupa

- Od danas pa nadalje, centralni zadatak Komunističke partije Kine biće da predvodi kineski narod svih etničkih grupa u zajedničkim naporima da se ostvari Drugi stogodišnji cilj izgradnje Kine u veliku modernu socijalističku zemlju u svakom pogledu i da se unapredi podmlađivanje kineske nacije na svim frontovima kroz kineski put ka modernizaciji - rekao je, izmedju ostalog, Predsednik Kine Si Đinping ,na otvaranju 20. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine.